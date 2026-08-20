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Коттеджи в периферийной единице Эвбея, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж в Аливерион, Греция
Коттедж
Аливерион, Греция
Площадь 200 м²
Недвижимость состоит из двух квартир с множеством возможностей внутренней и внешней отделки.…
$366,020
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Коттедж 1 спальня в Аливерион, Греция
Коттедж 1 спальня
Аливерион, Греция
Количество спален 1
Площадь 204 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 204 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$1,89 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 4
Площадь 312 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 312 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$826,496
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Параметры недвижимости в периферийной единице Эвбея, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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