  Realting.com
  Греция
  Municipal Unit of Anthidon
  Жилая
  Дом

Дома в Municipal Unit of Anthidon, Греция

Вилла в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$419,400
Коттедж 7 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$417,475
Закрыть
Дом 4 спальни в Municipality of Chalkida, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 255 м²
Откройте для себя роскошную приморскую виллу в очаровательном районе Дросии, Виотия, всего в…
$1,11 млн
Коттедж 8 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 420 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
$1,46 млн
Закрыть
Коттедж 1 комната в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 1
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 143 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из Втор…
$356,984
Закрыть
Вилла в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$527,602
Вилла в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 420 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
$1,47 млн
Коттедж 6 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$702,264
Закрыть
Вилла в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 89 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостино…
$322,424
Вилла в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
$4,10 млн
Коттедж 7 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$702,264
Закрыть
Вилла в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 143 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из Втор…
$357,597
Вилла 4 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
............................................................................................…
$1,58 млн
Закрыть
Вилла в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 196 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$433,809
Вилла 8 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
$4,10 млн
Закрыть
Коттедж 6 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$1,67 млн
Закрыть
Коттедж 5 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж -2
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Эвия. Подвал состоит из одной спаль…
$1,24 млн
Закрыть
Вилла в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж -2/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Эвия. Подвал состоит из одной спаль…
$1,24 млн
Коттедж 6 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$526,698
Закрыть
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 89 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостино…
$321,871
Закрыть
Вилла в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$703,470
Вилла в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$1,68 млн
Коттедж 5 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 196 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$433,809
Закрыть
Вилла в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж -1/2
Откройте для себя абсолютное спокойствие и элегантность в этом великолепном вилле в Беотии, …
$1,58 млн
Вилла в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$703,470
