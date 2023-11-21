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Виллы в периферийная единица Эвбея, Греция

Вилла В архив
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22 объекта найдено
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы в Магула, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы
Магула, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 570 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,40 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лукисия, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лукисия, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
€690,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Илия, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Илия, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спальн…
€2,15 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Лукисия, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Лукисия, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
€3,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Агиос Лукас, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Агиос Лукас, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
€525,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Эретрия, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Эретрия, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 446 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 446 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€920,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Магула, Греция
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Магула, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
€685,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Theologos, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Theologos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 493 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 493 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
€1,15 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Вилла 3 спальни с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Вилла находится в Восточной стороне прекрасного острова Эвия в уютном городке Скорпоньери. Э…
€1,35 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Дросья, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Дросья, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€1,25 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Theologos, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Theologos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 580 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3 с…
€550,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Магула, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Магула, Греция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
€1,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Эллиника, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эллиника, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€850,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
€450,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Паралия Авлида, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Паралия Авлида, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€1,20 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings в Theologos, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Theologos, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. У объекта есть солнечные батареи для…
€680,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Theologos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Theologos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
€450,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с furnishings в Theologos, Греция
Вилла 3 спальни с furnishings
Theologos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
€380,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Ано Вафия, Греция
Вилла 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Ано Вафия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спальн…
€320,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Theologos, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Theologos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
€780,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Оропос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Оропос, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже Вилла, состоящая из 3 домовКаждый дом имеет 3 уровня и состоит из 1 г…
€1,10 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Сикамино, Греция
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Сикамино, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной душево…
€465,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в периферийная единица Эвбея, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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