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Дома в Karystos Municipality, Греция

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11 объектов найдено
Дом 2 спальни в Каристос, Греция
Дом 2 спальни
Каристос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
В одном из самых желанных прибрежных мест Южной Эвии, всего в нескольких минутах от моря и в…
$468,510
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Вилла в Karystos Municipality, Греция
Вилла
Karystos Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$1,11 млн
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Таунхаус в Агиос Константинос, Греция
Таунхаус
Агиос Константинос, Греция
Количество спален 5
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$295,177
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Таунхаус в Каристос, Греция
Таунхаус
Каристос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$558,661
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Таунхаус в Епанохори, Греция
Таунхаус
Епанохори, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$500,467
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Вилла в Платанистос, Греция
Вилла
Платанистос, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 475 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 475 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 6 спа…
$3,14 млн
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TekceTekce
Таунхаус в Агиос Константинос, Греция
Таунхаус
Агиос Константинос, Греция
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Продается таунхаус площадью 111 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
$440,404
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Аэтос, Греция
Таунхаус
Аэтос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 4/5
Продается таунхаус площадью 133 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пяты…
$360,802
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Вилла в Агиос Константинос, Греция
Вилла
Агиос Константинос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$494,647
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Вилла 5 комнат в Мармарион, Греция
Вилла 5 комнат
Мармарион, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Эта великолепная вилла предлагает расслабленную жизнь на острове, всего в нескольких минутах…
Цена по запросу
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Дом в Неа Стира, Греция
Дом
Неа Стира, Греция
Площадь 66 м²
Detached houses, apartments from 66 sq.m. in a green seaside place in central Evia. With mod…
$167,480
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Параметры недвижимости в Karystos Municipality, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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