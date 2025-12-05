Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с видом на горы в периферийной единице Эвбея, Греция

Коттедж 7 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$417,475
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 1 комната в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Котедж расположен в районе Эретрия на острове Эвия. Состоит из пяти уровней. Первый уровень …
$1,29 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 8 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 420 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
$1,46 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
OneOne
Коттедж 1 комната в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 1
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 143 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из Втор…
$356,984
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 1 комната в Лутра Гиалтрон, Греция
Коттедж 1 комната
Лутра Гиалтрон, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трехэтажный недостроенный коттедж в городке Ялтра на острове Эвия. …
$357,105
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 комнаты в Калохори-Пантихи, Греция
Коттедж 3 комнаты
Калохори-Пантихи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$128,748
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 комнаты в Паралия Кумис, Греция
Коттедж 4 комнаты
Паралия Кумис, Греция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 204 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$1,87 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус 4 комнаты в Аэтос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Аэтос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 4
Продается таунхаус площадью 133 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пяты…
$357,105
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 8 комнат в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из П…
$456,472
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
VernaVerna
Вилла 1 комната в Магула, Греция
Вилла 1 комната
Магула, Греция
Число комнат 1
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из Второй…
$1,40 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 комнат в Karystos Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Karystos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$1,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 1 комната в Паралия Кумис, Греция
Коттедж 1 комната
Паралия Кумис, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Недвижимость состоит из двух квартир с множеством возможностей внутренней и внешней отделки.…
$362,837
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 17 комнат в Платанистос, Греция
Вилла 17 комнат
Платанистос, Греция
Число комнат 17
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 475 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 475 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 6 спа…
$3,16 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 комнат в Аливерион, Греция
Коттедж 6 комнат
Аливерион, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$614,481
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус 2 комнаты в Епанохори, Греция
Таунхаус 2 комнаты
Епанохори, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$503,290
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус 5 комнат в Кими, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кими, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 196 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$222,384
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 8 комнат в Хировриси, Греция
Вилла 8 комнат
Хировриси, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во
Площадь 585 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 585 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,86 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 комнаты в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
$184,312
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус 5 комнат в Агиос Константинос, Греция
Таунхаус 5 комнат
Агиос Константинос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$213,111
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 комнаты в Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается 0-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на …
$585,220
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж -2
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Эвия. Подвал состоит из одной спаль…
$1,24 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 комнат в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$427,211
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 7 комнат в Паралия Агия Аннас, Греция
Коттедж 7 комнат
Паралия Агия Аннас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Этаж -1
Продается 3-этажный коттедж площадью 271 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гос…
$541,417
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус 3 комнаты в Каристос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каристос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цоко…
$134,601
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$526,698
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 8 комнат в Магула, Греция
Вилла 8 комнат
Магула, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 570 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,61 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 13 комнат в Eretria Municipality, Греция
Вилла 13 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
$1,76 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 комнаты в Ано Вафия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Ано Вафия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спал…
$374,541
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус 3 комнаты в Пирги, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Пирги, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 111 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Перв…
$213,020
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 8 комнат в Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостиной…
$2,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

