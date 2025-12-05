Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Эвбея
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в периферийной единице Эвбея, Греция

Municipality of Chalkida
54
Eretria Municipality
33
Eretria Municipal Unit
27
Municipal Unit of Anthidon
25
Показать больше
17 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Неротривия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неротривия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 3 спальных…
$599,014
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус 6 комнат в Eretria Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Продается таунхаус площадью 250 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. У …
$887,002
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 1 комната в Магула, Греция
Вилла 1 комната
Магула, Греция
Число комнат 1
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из Второй…
$1,40 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Sky ApartmentsSky Apartments
Вилла 1 комната в Паралия Авлида, Греция
Вилла 1 комната
Паралия Авлида, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу уникальный объект в городе Авлида. 4-этажная вилла 1200 кв.м. с больши…
$1,52 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 17 комнат в Платанистос, Греция
Вилла 17 комнат
Платанистос, Греция
Число комнат 17
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 475 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 475 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 6 спа…
$3,16 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 комнат в Аливерион, Греция
Коттедж 6 комнат
Аливерион, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$614,481
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Estate Service 24Estate Service 24
Вилла 8 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
$4,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 7 комнат в Паралия Авлида, Греция
Коттедж 7 комнат
Паралия Авлида, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 316 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 316 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гос…
$433,063
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 8 комнат в Хировриси, Греция
Вилла 8 комнат
Хировриси, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 585 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 585 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,86 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
VernaVerna
Вилла 5 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж -2
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Эвия. Подвал состоит из одной спаль…
$1,24 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 13 комнат в Eretria Municipality, Греция
Вилла 13 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
$1,76 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 8 комнат в Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостиной…
$2,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 9 комнат в Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Вилла 9 комнат
Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$2,52 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 8 комнат в Eretria Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 446 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 446 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$1,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 комнаты в Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 101 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
$351,132
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 3 комнаты в Eretria Municipality, Греция
Вилла 3 комнаты
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
$801,752
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Типы недвижимости в периферийной единице Эвбея

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Эвбея, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти