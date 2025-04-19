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Жильё в Амигдалеонасе, Греция

дома
3
5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1
Philippi, Amygdaleonas: Newly built maisonette of 150 sq.m. for sale. luxury 3 level with in…
$168,245
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Дом 3 комнаты в Амигдалеонас, Греция
Дом 3 комнаты
Амигдалеонас, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
PHILIPPI, AMYGDALEONAS: Detached detached house for sale, unfinished 210 sq.m. (186 square m…
$168,245
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Квартира 3 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 239 м²
Filippi, Amygdaleonas: For sale under construction Maisonette 229sq.m. 3 levels. It consists…
$283,913
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Дом 4 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Дом 4 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Этаж 2
Мезонет на продажу в Амигдалеонасе, Филиппои префектуры Кавала, за 160 000 € ( Листинг № ΒΓ6…
$168,245
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Дом 4 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Дом 4 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Filippoi, Amygdaleonas: For sale a bright Detached House 106 sq.m. in 250 sq.m. plot. It con…
$84,122
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