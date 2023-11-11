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Жильё в Лименария, Греция

дома
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10 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Потос, Греция
Дом 2 комнаты
Потос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
house for sale, Limenaria, THASOU, in very good condition. It is located in a central point …
€140,000
Дом 2 спальни с гаражом, с садом, с WC в Лименария, Греция
Дом 2 спальни с гаражом, с садом, с WC
Лименария, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Код недвижимости: 11216 - Мезонет на продажу в Тасос Лименария для € 142.000 . Это 104 кв. …
€142,000
Дом 3 спальни с камином, с хранение, с AC в Лименария, Греция
Дом 3 спальни с камином, с хранение, с AC
Лименария, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Очень красивая мезонетка в центре Лименарии в Тасосе. Он имеет общую площадь 140 кв.м. На пе…
€160,000
Квартира 2 спальни с Spalni в Лименария, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Лименария, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Полуподвальная квартира 108 кв.м. в районе Лименария в Тасосе. Он имеет гостиную, две спальн…
€60,000
Дом 2 спальни с гаражом, с садом в Каливия, Греция
Дом 2 спальни с гаражом, с садом
Каливия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Код недвижимости: 1476 - Дом для продажи в Тасос Агиос Георгиос для € 230.000. Это 180 кв. Д…
€230,000
Дом 2 спальни с мебелью, с гаражом, с AC в Каливия, Греция
Дом 2 спальни с мебелью, с гаражом, с AC
Каливия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Код недвижимости: 1321 - Дом на продажу в Тасос Агиос Георгиос за € 88.000. Это 72 кв. Дом п…
€88,000
Дом 1 спальня с мебелью, с гаражом, с садом в Каливия, Греция
Дом 1 спальня с мебелью, с гаражом, с садом
Каливия, Греция
Количество спален 1
Отремонтированный дом 136 кв.м. построен на участке 297 кв.м. в традиционной деревне Аг. Гео…
€90,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Потос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Потос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€485,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Каливия, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каливия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
€300,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Потос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Потос, Греция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
€255,000
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