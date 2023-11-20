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Жильё в Тасос, Греция

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17 объектов найдено
Квартира 3 спальни с гаражом, с садом, с WC в Тасос, Греция
Квартира 3 спальни с гаражом, с садом, с WC
Тасос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Property Code: 11404 - Apartment FOR SALE in Thasos Limenas for €175.000 . This 109 sq. m. …
€175,000
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Дом 3 спальни с WC в Тасос, Греция
Дом 3 спальни с WC
Тасос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Property Code: 11387 - Maisonette FOR SALE in Thasos Limenas for €310.000 . This 164 sq. m. …
€310,000
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Дом 3 спальни с хранение, с WC в Тасос, Греция
Дом 3 спальни с хранение, с WC
Тасос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Property Code: 11385 - Maisonette FOR SALE in Thasos Limenas for €275.000 . This 157 sq. m. …
€275,000
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Дом 3 спальни с садом, с хранение, с WC в Тасос, Греция
Дом 3 спальни с садом, с хранение, с WC
Тасос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Property Code: 11379 - Maisonette FOR SALE in Thasos Limenas for €290.000 . This 157 sq. m. …
€290,000
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Дом 1 спальня с мебелью, с камином, с AC в Тасос, Греция
Дом 1 спальня с мебелью, с камином, с AC
Тасос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Property Code: 11289 - House FOR SALE in Thasos Limenas for €60.000 . This 35 sq. m. furnish…
€60,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с AC в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня с мебелью, с AC
Тасос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Property Code: 11188 - Apartment FOR SALE in Thasos Limenas for €155.000 . This 115 sq. m. f…
€155,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с гаражом, с садом в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня с мебелью, с гаражом, с садом
Тасос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код недвижимости: 11121 - Квартира на продажу в Тасос Лименас для € 88.000 . Это 43 кв. мебл…
€88,000
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Квартира 5 комнат с Spalni в Тасос, Греция
Квартира 5 комнат с Spalni
Тасос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Продается здание в Центре, Тасос префектуры Кавала за 700 000 € (Листинг № LA161). Еще одна …
€700,000
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Дом 8 спален с мебелью, с садом, с камином в Тасос, Греция
Дом 8 спален с мебелью, с садом, с камином
Тасос, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Код недвижимости: 1985 - Дом на продажу в Тасос Лименас за € 470.000. Это 326 кв. м. Дом сос…
€470,000
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Дом 4 комнаты с Spalni в Тасос, Греция
Дом 4 комнаты с Spalni
Тасос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продается уникальный и роскошный отдельно стоящий дом в Лименах, Тассос 200 кв.м. на участке…
€360,000
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Дом 3 комнаты под аренду в Тасос, Греция
Дом 3 комнаты под аренду
Тасос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 2
Продается в Лименас Тасос в прекрасном месте на природе односемейного дома 150 кв. на 3 уров…
€350,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом в Тасос, Греция
Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом
Тасос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Property Code: 1458 - House FOR SALE in Thasos Limenas for €290.000. This 160 sq. m. House …
€290,000
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Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Тасос, Греция
Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Тасос, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Трехэтажный отдельно стоящий дом TAG1 площадью 300 кв.м. в Лименас. На первом этаже располож…
€300,000
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Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Тасос, Греция
Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Тасос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Мезонет двух уровней общей площадью 145 кв.м. по периметру нет удобных балконов и террас и з…
€300,000
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Тасос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Тасос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Тасос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€220,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Тасос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на втором этаже и…
€165,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Тасос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Тасос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Тасос. Квартира расположена на первом этаже и…
€120,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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