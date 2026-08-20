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Жилье в Тасосе, Греция

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12 объектов найдено
Дом 5 спален в Тасос, Греция
Дом 5 спален
Тасос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11616 - Дом для продажи в Тасос Лименас за € 560 000 Эксклюзивность. Э…
$635,818
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Дом 1 спальня в Тасос, Греция
Дом 1 спальня
Тасос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11472 - Дом для продажи в Тасосе Лименасе за €180 000. Это 110.00 кв. м. …
$211,474
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Квартира 3 спальни в Тасос, Греция
Квартира 3 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11775 - Квартира для продажи в Тасос Лименас за €180 000. Эта 78.00 кв…
$211,474
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Квартира 2 спальни в Тасос, Греция
Квартира 2 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11812 - Квартира для продажи в Тасос Лименас за 135 000 евро. Эта 90,0…
$156,802
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Квартира 2 спальни в Тасос, Греция
Квартира 2 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11644 - Квартира для продажи в Тасос Лименас за €180 000. Это 80.00 кв…
$211,474
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Дом 2 спальни в Тасос, Греция
Дом 2 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11597 - Дом для продажи в Тасосе Лименасе за 420 000 евро. Это 100.00 …
$485,415
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TekceTekce
Дом в Тасос, Греция
Дом
Тасос, Греция
Имущественный кодекс: 11583 - Maisonette FOR SALE в Тасос Лименас за € 250 000. Этот 89.00 к…
$293,714
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Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11717 - Квартира для продажи в Тасосе Лименасе за 222 000 евро. Эта кварт…
$260,818
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Дом 8 спален в Тасос, Греция
Дом 8 спален
Тасос, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Код недвижимости: 1985 - Дом на продажу в Тасос Лименас за € 470.000. Это 326 кв. м. Дом сос…
$494,219
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Дом 4 комнаты в Тасос, Греция
Дом 4 комнаты
Тасос, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продается уникальный и роскошный отдельно стоящий дом в Лименах, Тассос 200 кв.м. на участке…
$377,226
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Дом 3 комнаты в Тасос, Греция
Дом 3 комнаты
Тасос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 2
Продается в Лименас Тасос в прекрасном месте на природе односемейного дома 150 кв. на 3 уров…
$368,036
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Квартира 5 комнат в Тасос, Греция
Квартира 5 комнат
Тасос, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Тасос, Центр: Продается сквозное здание 450 кв.м. фасада на первом этаже 4 уровня с масляным…
$736,071
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