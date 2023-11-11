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Дома в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

виллы
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коттеджи
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276 объектов найдено
Дом в Малый Принос, Греция
Дом
Малый Принос, Греция
Property Code: 11402 - House FOR SALE in Thasos Mikros Prinos for €50.000 . This 88 sq. m. …
€50,000
Дом 3 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Дом 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Philippi, Amygdaleonas: Newly built house of 150 sq.m. for sale. on the ground floor of 3 le…
€160,000
Дом 2 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Дом 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Kavala, Profitis Ilias: Detached House 180 sq.m. for sale. on a plot of 267 sq.m. attic and …
€180,000
Дом 2 спальни с хранение, с WC в Kallirachi, Греция
Дом 2 спальни с хранение, с WC
Kallirachi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Код недвижимости: 11400 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Каллирачи за €75.000 . Это 120 кв.м. Дом …
€75,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Avato, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Avato, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Продаются два частных дома на участке общей площадью 130 кв. м. (80 кв. м. + 50 кв. м.). Пер…
€110,000
Дом 3 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Дом 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Independent Detached House Profitis Ilias for sale in a quiet location 120 sq. M on 2 levels…
€130,000
Дом с гаражом, с садом в Малый Принос, Греция
Дом с гаражом, с садом
Малый Принос, Греция
Код недвижимости: 11398 - ПРОДАЕТСЯ дом в Тасосе Микрос Принос за €120.000 . Это 96 кв.м. Д…
€120,000
Дом 2 спальни в Paliouri, Греция
Дом 2 спальни
Paliouri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
This house is located in the suburbs of Paliouri village  in Ev Zin complex 5 km from the be…
€225,000
Дом 3 спальни с WC в Тасос, Греция
Дом 3 спальни с WC
Тасос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Код недвижимости: 11387 - Maisonette FOR SALE в Тасос Лименас за €310.000 . Это 164 кв.м. М…
€310,000
Дом 3 спальни с хранение, с WC в Тасос, Греция
Дом 3 спальни с хранение, с WC
Тасос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Код недвижимости: 11385 - Maisonette FOR SALE в Тасос Лименас за €275.000 . Это 157 кв.м. М…
€275,000
Дом 1 комната в Kavala Prefecture, Греция
Дом 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 1
Площадь 55 м²
 Kavala, Center: A single-family house for sale in a very central location, 55 sq.m. Needs c…
€60,000
Дом 5 комнат в Domatia, Греция
Дом 5 комнат
Domatia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
 Pierea, Rooms: 200 sq.m. corner Detached house for sale. in 534 sq.m. 2-level plot with aut…
€120,000
Дом 2 спальни с гаражом, с садом, с хранение в Kallirachi, Греция
Дом 2 спальни с гаражом, с садом, с хранение
Kallirachi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Код недвижимости: 11380 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Каллирачи за €130.000 . Это 100 кв.м. Дом…
€130,000
Дом 3 спальни с садом, с хранение, с WC в Тасос, Греция
Дом 3 спальни с садом, с хранение, с WC
Тасос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Код недвижимости: 11379 - Maisonette FOR SALE в Тасос Лименас за €290.000 . Это 157 кв.м. М…
€290,000
Вилла 2 спальни в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 2 спальни
Nea Iraklitsa, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Код недвижимости: HPS4217 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Eleitheres Nea Iraklitsa за €548.000 . Это 2…
€548,000
Вилла 2 спальни в Nea Iraklitsa, Греция
Вилла 2 спальни
Nea Iraklitsa, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Код недвижимости: HPS4213 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Eleitheres Nea Iraklitsa за €588.000 . Это 1…
€588,000
Дом с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Площадь 408 м²
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
€400,000
Дом 2 комнаты в Philippi, Греция
Дом 2 комнаты
Philippi, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Этаж 1
Krya Nera, Philippi, Krinides: For sale in 750 sq.m. plot, airy Detached House. On the first…
€120,000
Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Kavala Prefecture, Греция
Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Kavala Prefecture, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Код недвижимости: 11326 - Дом на продажу в Тасос Панагия для € 130.000 . Это 164 кв. меблиро…
€130,000
Дом 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
€300,000
Дом 2 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Дом 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Kavala, Timios Stavros - Sougelo: For sale corner Maisonette 100 sq.m. 2 levels without heat…
€65,000
Дом 3 спальни с мебелью, с садом, с камином в Sotiras, Греция
Дом 3 спальни с мебелью, с садом, с камином
Sotiras, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Код недвижимости: 11310 - Дом на продажу в Тасос Сотирас за € 250.000 . Это 130 кв. меблиров…
€250,000
Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Astrida, Греция
Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Astrida, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Код недвижимости: 11309 - Дом на продажу в Тасос Астрида для € 280.000 Эксклюзив. Это 70 кв.…
€280,000
Дом 2 комнаты в Потос, Греция
Дом 2 комнаты
Потос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
house for sale, Limenaria, THASOU, in very good condition. It is located in a central point …
€140,000
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Комнаты 7
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€300,000
Дом в Nikisiani, Греция
Дом
Nikisiani, Греция
Площадь 126 м²
Pangaio, Nikisiani: Stone and brick detached house for sale, 126 sq.m. on 2 levels with a pl…
€45,000
Дом 2 спальни с мебелью, с садом, с камином в Большой Принос, Греция
Дом 2 спальни с мебелью, с садом, с камином
Большой Принос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Код недвижимости: 11300 - Дом на продажу в Thasos Megalos Prinos для € 130.000 . Это 150 кв.…
€130,000
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€345,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Avramylia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Avramylia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€345,000
Дом 3 комнаты в Kavala Prefecture, Греция
Дом 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
 PHILIPPI, AMYGDALEONAS: Detached detached house for sale, unfinished 210 sq.m. (186 square …
€150,000

Параметры недвижимости в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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