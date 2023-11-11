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276 объектов найдено
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Дом
Малый Принос, Греция
Property Code: 11402 - House FOR SALE in Thasos Mikros Prinos for €50.000 . This 88 sq. m. …
€50,000
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Дом 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3
1
150 м²
Philippi, Amygdaleonas: Newly built house of 150 sq.m. for sale. on the ground floor of 3 le…
€160,000
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Дом 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2
1
180 м²
Kavala, Profitis Ilias: Detached House 180 sq.m. for sale. on a plot of 267 sq.m. attic and …
€180,000
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Дом 2 спальни с хранение, с WC
Kallirachi, Греция
2
1
Код недвижимости: 11400 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Каллирачи за €75.000 . Это 120 кв.м. Дом …
€75,000
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Коттедж 2 спальни с furnishings
Avato, Греция
3
1
130 м²
1/1
Продаются два частных дома на участке общей площадью 130 кв. м. (80 кв. м. + 50 кв. м.). Пер…
€110,000
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Дом 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3
2
120 м²
Independent Detached House Profitis Ilias for sale in a quiet location 120 sq. M on 2 levels…
€130,000
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Дом с гаражом, с садом
Малый Принос, Греция
Код недвижимости: 11398 - ПРОДАЕТСЯ дом в Тасосе Микрос Принос за €120.000 . Это 96 кв.м. Д…
€120,000
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Дом 2 спальни
Paliouri, Греция
2
2
80 м²
This house is located in the suburbs of Paliouri village in Ev Zin complex 5 km from the be…
€225,000
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Дом 3 спальни с WC
Тасос, Греция
3
3
Код недвижимости: 11387 - Maisonette FOR SALE в Тасос Лименас за €310.000 . Это 164 кв.м. М…
€310,000
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Дом 3 спальни с хранение, с WC
Тасос, Греция
3
3
Код недвижимости: 11385 - Maisonette FOR SALE в Тасос Лименас за €275.000 . Это 157 кв.м. М…
€275,000
Рекомендовать
Дом 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1
55 м²
Kavala, Center: A single-family house for sale in a very central location, 55 sq.m. Needs c…
€60,000
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Domatia, Греция
5
1
200 м²
Pierea, Rooms: 200 sq.m. corner Detached house for sale. in 534 sq.m. 2-level plot with aut…
€120,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с гаражом, с садом, с хранение
Kallirachi, Греция
2
1
Код недвижимости: 11380 - ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ в Тасос Каллирачи за €130.000 . Это 100 кв.м. Дом…
€130,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с садом, с хранение, с WC
Тасос, Греция
3
3
Код недвижимости: 11379 - Maisonette FOR SALE в Тасос Лименас за €290.000 . Это 157 кв.м. М…
€290,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Nea Iraklitsa, Греция
2
2
223 м²
Код недвижимости: HPS4217 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Eleitheres Nea Iraklitsa за €548.000 . Это 2…
€548,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Nea Iraklitsa, Греция
2
2
165 м²
Код недвижимости: HPS4213 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Eleitheres Nea Iraklitsa за €588.000 . Это 1…
€588,000
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Дом с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
408 м²
Продаётся трёхуровневый коттедж площадью 408 кв.м на живописном острове Тасос. Коттедж состо…
€400,000
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Дом 2 комнаты
Philippi, Греция
2
1
240 м²
1
Krya Nera, Philippi, Krinides: For sale in 750 sq.m. plot, airy Detached House. On the first…
€120,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Kavala Prefecture, Греция
3
2
Код недвижимости: 11326 - Дом на продажу в Тасос Панагия для € 130.000 . Это 164 кв. меблиро…
€130,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
2
140 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Тасос. Цокольный этаж состоит из го…
€300,000
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
2
1
100 м²
Kavala, Timios Stavros - Sougelo: For sale corner Maisonette 100 sq.m. 2 levels without heat…
€65,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с мебелью, с садом, с камином
Sotiras, Греция
3
2
Код недвижимости: 11310 - Дом на продажу в Тасос Сотирас за € 250.000 . Это 130 кв. меблиров…
€250,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Astrida, Греция
3
2
Код недвижимости: 11309 - Дом на продажу в Тасос Астрида для € 280.000 Эксклюзив. Это 70 кв.…
€280,000
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Потос, Греция
2
1
100 м²
house for sale, Limenaria, THASOU, in very good condition. It is located in a central point …
€140,000
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Дом 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
7
180 м²
3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€300,000
Рекомендовать
Дом
Nikisiani, Греция
126 м²
Pangaio, Nikisiani: Stone and brick detached house for sale, 126 sq.m. on 2 levels with a pl…
€45,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с мебелью, с садом, с камином
Большой Принос, Греция
2
2
Код недвижимости: 11300 - Дом на продажу в Thasos Megalos Prinos для € 130.000 . Это 150 кв.…
€130,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
4
230 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€345,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Avramylia, Греция
5
3
230 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€345,000
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Kavala Prefecture, Греция
3
1
210 м²
PHILIPPI, AMYGDALEONAS: Detached detached house for sale, unfinished 210 sq.m. (186 square …
€150,000
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Параметры недвижимости в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
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