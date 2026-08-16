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Дома в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

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Thassos Municipality
65
Kavala Municipality
25
Paggaio Municipality
24
Кавала
13
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133 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Дом 4 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 2
Филипп, Алмонд: Продается Дом 215 кв.м. в 500 кв.м. участок в отличном месте. Он состоит из …
$334,680
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Дом 1 спальня в Thassos Municipality, Греция
Дом 1 спальня
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11119 - Дом для продажи в Тасосе Микрос Принос за 40 000 евро Эксклюзи…
$46,994
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Дом в Скала Марион, Греция
Дом
Скала Марион, Греция
Имущественный кодекс: 11877 - Дом для продажи в Тасос Скала Марион за €190 000. Это 114.00 к…
$223,563
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом 2 спальни в Thassos Municipality, Греция
Дом 2 спальни
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11811 - Дом для продажи в Тасос Сотирас за € 140 000. Этот дом площадь…
$164,480
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Дом 6 комнат в Перни, Греция
Дом 6 комнат
Перни, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Кавала, Перни: Продается Дом 240 кв.м. построенный на участке 530 кв.м., 3 этажа с индивидуа…
$343,161
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Дом 5 спален в Каллирахи, Греция
Дом 5 спален
Каллирахи, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Имущественный кодекс: 11893 - Дом для продажи в Тасосе Каллирачи за 330 000 евро. Этот 220.0…
$376,640
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LDV InvestLDV Invest
Дом 5 спален в Тасос, Греция
Дом 5 спален
Тасос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11616 - Дом для продажи в Тасос Лименас за € 560 000 Эксклюзивность. Э…
$635,818
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Дом в Потамья, Греция
Дом
Потамья, Греция
Имущественный кодекс: 11618 - Дом для продажи в Тасос Потамия за € 100 000. Это 130.00 кв. м…
$117,485
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Дом 3 спальни в Скала Сотирос, Греция
Дом 3 спальни
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11837 - Дом для продажи в Тасос Скала Сотирос за 520 000 евро. Этот 14…
$610,925
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Дом 2 спальни в Тасос, Греция
Дом 2 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11597 - Дом для продажи в Тасосе Лименасе за 420 000 евро. Это 100.00 …
$485,415
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Дом 2 спальни в Потамья, Греция
Дом 2 спальни
Потамья, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11863 - Дом для продажи в Тасос Потамия за € 100 000 Эксклюзивность. Э…
$117,485
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Дом 3 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 3 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11622 - Maisonette Продается в Thasos Chrisi Акти за 200 000 евро. Это…
$234,971
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Дом 2 спальни в Скала Рахонио, Греция
Дом 2 спальни
Скала Рахонио, Греция
Количество спален 2
Имущественный кодекс: 11867 - Дом для продажи в Тасос Скала Рачониу за 260 000 евро Эксклюзи…
$296,014
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Дом в Принос, Греция
Дом
Принос, Греция
Имущественный кодекс: 11587 - Дом для продажи в Тасосе Принос за 58 000 евро. Это 50.00 кв. …
$68,142
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Дом 2 спальни в Панагия, Греция
Дом 2 спальни
Панагия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11894 - Дом для продажи в Тасосе Панагия за € 142.000. Этот 89.00 кв. …
$163,713
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Дом 3 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Дом 3 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Филипп, Алмонд: Недавно построенный дом продается в комплексе площадью 150 кв.м. 3 уровня. О…
$237,847
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Дом 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11773 - Дом для продажи в Тасосе Криси Акти за 190 000 евро. Этот 75.0…
$223,222
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Дом 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Дом 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Бесплатно, Новый Перамос: Продается Дом 94 кв.м. расположенный на участке 278 кв.м. с коэффи…
$266,871
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Дом 2 спальни в Thassos Municipality, Греция
Дом 2 спальни
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11823 - Дом для продажи в Тасосе Алики за € 205.000 Эксклюзивность. Эт…
$235,289
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Дом 3 спальни в Thassos Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Традиционная резиденция в традиционном поселении Мегалос Принос в Тассосе. Он имеет площадь …
$173,530
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Дом 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11815 - Дом для продажи в Тасос-Койнира за € 250 000. Этот 100 кв. м. …
$293,714
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Дом 3 комнаты в Лефки, Греция
Дом 3 комнаты
Лефки, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Этаж 2
Ксанти, Лефки: Роскошный отдельно стоящий дом 245 кв.м. в 12000 кв.м. участок, с гранулами ц…
$216,912
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Дом 1 спальня в Potos, Греция
Дом 1 спальня
Potos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11885 - Дом для продажи в Тасос Потос за 210 000 евро. Это 75.00 кв. м…
$244,625
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Дом 4 спальни в Каллирахи, Греция
Дом 4 спальни
Каллирахи, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Имущественный кодекс: 11577 - Дом для продажи в Тасосе Каллирачи за 230 000 евро. Этот 170,0…
$263,630
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Дом 3 спальни в Панагия, Греция
Дом 3 спальни
Панагия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Код собственности: 11605 - Дом для продажи в Тасосе Панагия за € 150 000. Этот 140,00 кв. м.…
$176,228
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Дом 3 комнаты в Амигдалеонас, Греция
Дом 3 комнаты
Амигдалеонас, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Филипп, Алмонд: Продается Дом 90 кв.м., расположенный на участке 379 кв.м. с коэффициентом з…
$232,617
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Дом 2 спальни в Каллирахи, Греция
Дом 2 спальни
Каллирахи, Греция
Количество спален 2
Традиционный дом в районе Каллирачи в Тасосе. Он имеет общую площадь 110 кв.м. с подвалом. О…
$161,594
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Дом в Мариес, Греция
Дом
Мариес, Греция
Имущественный кодекс: 11876 - Дом для продажи в Thasos Maries за €110 000. Это 120,00 кв. м.…
$129,001
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Дом 1 спальня в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Дом 1 спальня
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11466 - Дом для продажи в Тасос-Койнира за 230 000 евро. Этот 40.00 кв. м…
$262,823
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Дом в Каллирахи, Греция
Дом
Каллирахи, Греция
Имущественный кодекс: 11541 - Дом для продажи в Тасосе Каллирачи за 335 000 евро. Это 135.00…
$394,177
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Типы недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия

виллы

Параметры недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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