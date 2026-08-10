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Жилье в Nestos Municipality, Греция

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дома
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11 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Перни, Греция
Квартира 2 комнаты
Перни, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2
Кавала, Перни: Квартира площадью 80 кв.м. расположена на 2 этаже трехэтажного дома с автоном…
$118,537
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Дом 4 комнаты в Платамонас, Греция
Дом 4 комнаты
Платамонас, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Платамонас, Кавала: Для продажи: дом, 140 кв.м., в 2 уровнях, в плоских деревьях, в самой вы…
$256,244
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Квартира 2 комнаты в Макрихорион, Греция
Квартира 2 комнаты
Макрихорион, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Филип, Кронери: Квартира 75 кв.м. продается с индивидуальным нефтяным котлом в двухместном д…
$82,645
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LDV InvestLDV Invest
Дом 1 комната в Парадисос, Греция
Дом 1 комната
Парадисос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Продается отдельно стоящий дом в Кавале префектуры Кавала за 80 000 € (лист № ΝΠ448). Еще од…
$104,411
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Дом 2 комнаты в Парадисос, Греция
Дом 2 комнаты
Парадисос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Всадник, Хрисуполи, Небеса: Продается двухэтажная резиденция 150sq.m. Он состоит из 2 кварти…
$185,620
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Дом 6 комнат в Перни, Греция
Дом 6 комнат
Перни, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Кавала, Перни: Продается Дом 240 кв.м. построенный на участке 530 кв.м., 3 этажа с индивидуа…
$343,161
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Дом 1 комната в Ано Понтоливадо, Греция
Дом 1 комната
Ано Понтоливадо, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
КАВАЛА Верхний Понтоливадо: Продается дом 57 кв.м. на участке 750 кв.м. Он состоит из 1 боль…
$63,092
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Дом 3 спальни в Хрисуполис, Греция
Дом 3 спальни
Хрисуполис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11531 - Maisonette FOR SALE в Центре Крисуполи за € 125.000. Этот 105 …
$134,937
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Дом 3 спальни в Хрисуполис, Греция
Дом 3 спальни
Хрисуполис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Имущественный кодекс: 11529 - Maisonette FOR SALE в Центре Крисуполи за €140 000. Этот 135 к…
$151,129
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Дом в Керамоти, Греция
Дом
Керамоти, Греция
Имущественный кодекс: 11688 - Maisonette FOR SALE в Керамоти Чайдефто за €230 000. Этот 82 к…
$266,459
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Дом 3 комнаты в Заркадия, Греция
Дом 3 комнаты
Заркадия, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Хрисуполи, Заркадия: Полузавершенная вилла продается 266 TM на 3 уровнях, на участке площадь…
$152,472
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Параметры недвижимости в Nestos Municipality, Греция

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