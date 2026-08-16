Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферия Восточная Македония и Фракия
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

;
Paggaio Municipality
54
Kavala Municipality
44
Кавала
40
Неа-Перамос
38
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
126 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5
Кавала, Танк: Квартира 80 кв.м. расположена на 5 этаже здания с лифтом с центральным отоплен…
$183,585
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Paggaio Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Paggaio Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 1
Кавала, Палио: Продается строящийся Maisonette 62sqm 2 уровня, расположенный в комплексе рос…
$265,223
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 4
Квартира 85 кв.м. продается на 4-м этаже здания с лифтом в центральной точке города и рынка.…
$178,967
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 2 спальни в Тасос, Греция
Квартира 2 спальни
Тасос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11812 - Квартира для продажи в Тасос Лименас за 135 000 евро. Эта 90,0…
$156,802
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 3
Бесплатно, Новый Перамос: Квартира на этаже 116 кв.м. продается на 3-м этаже здания в центре…
$266,871
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 2
Продается мезонет 150 кв.м. в Амигдалеоне Кавала. Он состоит из 4 уровней: подвал, 1-й этаж,…
$228,082
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Бесплатно, Новый Перамос: Продается строящаяся полуподвальная квартира 57sq.m. Он состоит из…
$117,930
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Скала Калирахис, Греция
Квартира 2 спальни
Скала Калирахис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11895 - Квартира для продажи в Тасос Скала Каллирачис за 210 000 евро.…
$238,432
Оставить заявку
Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2
Кавала, Продается под строительство квартира 47 кв.м. расположенная на 2 этаже здания. Он со…
$128,005
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Бесплатно, Новый Перамос: Продается мезонет 87 кв.м 2 уровня (с чердаком). Он состоит из 2 с…
$293,727
Оставить заявку
Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Кавала: Продается строящаяся квартира 50 кв.м. расположенная на 1-м этаже здания. Он состоит…
$133,823
Оставить заявку
Студия 1 комната в Kavala Municipality, Греция
Студия 1 комната
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Лошадь, Верхняя Каламица: В новом комплексе домов, на продажу Квартира 45 кв.м. в 300 метрах…
$105,451
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Принос, Греция
Квартира 2 спальни
Принос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11707 - Квартира для продажи в Тасосе Ормос Приноу за €180 000. Эта 60.00…
$211,474
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Панагия, Греция
Квартира 3 спальни
Панагия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11833 - Квартира для продажи в Тасос Панагия за 125 000 евро. Эта 90,0…
$142,999
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Тасос, Греция
Квартира 1 спальня
Тасос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11717 - Квартира для продажи в Тасосе Лименасе за 222 000 евро. Эта кварт…
$260,818
Оставить заявку
Студия в Kavala Municipality, Греция
Студия
Kavala Municipality, Греция
Площадь 34 м²
Этаж 1
Кавала: Продается строящаяся студия 34sqm, расположенная на 1-м этаже здания. Он состоит из …
$116,085
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1
Бесплатно, Новый Перамос: Продается под строительство мезонет 75 кв.м. с чердаком. Он состои…
$231,800
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 1
Бесплатно, Новый Перамос: Продается под строительство мезонет 74 кв.м. фасада на 2 уровнях с…
$256,426
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1
Бесплатно, Новый Перамос: Продается строящийся мезонет 55 кв.м. фасада на 1-м этаже 2 уровне…
$173,048
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 6
Кавала, Сент-Джон: Продается в отличном месте квартира в очень хорошем состоянии, 74 кв.м. 6…
$179,746
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Potos, Греция
Квартира 2 спальни
Potos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Код недвижимости: 1729 - Квартира на продажу в Тасос Потос за € 150.000. Это 97 кв. м. Кварт…
$255,528
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Принос, Греция
Квартира 1 спальня
Принос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11697 - Квартира для продажи в Тасос Ормос Приноу за € 128.000 Эксклюзивн…
$150,381
Оставить заявку
Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Бесплатно, Новый Перамос: Продается квартира 46 кв.м. фасада, расположенная на первом этаже …
$152,323
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Потамья, Греция
Квартира 2 спальни
Потамья, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11840 - Квартира для продажи в Тасос Потамия за € 160 000. Эта 55.00 к…
$187,977
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Скала Рахонио, Греция
Квартира 2 спальни
Скала Рахонио, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Код собственности: 11797 - Квартира для продажи в Тасос Скала Рачониу за 177 000 евро. Это 7…
$207,949
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в дим Александруполис, Греция
Квартира 1 спальня
дим Александруполис, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Код собственности: 11768 - Квартира для продажи в Александруполи Центр за €117.000. Это 60 к…
$136,174
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Kavala Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kavala Municipality, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Этаж 6
Кавала, Продается под строительство квартира 147 кв.м. расположенная на 6 этаже здания. Он с…
$765,864
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11824 Квартира для продажи в Тасос Криси Акти за 350 000 евро. Эта ква…
$411,199
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Макрихорион, Греция
Квартира 2 комнаты
Макрихорион, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Филип, Кронери: Квартира 75 кв.м. продается с индивидуальным нефтяным котлом в двухместном д…
$82,645
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Скала Рахонио, Греция
Квартира 2 спальни
Скала Рахонио, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Имущественный кодекс: 11745 - Квартира для продажи в Тасос Скала Рачониу за 198 000 евро. Эт…
$230,447
Оставить заявку

Типы недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в периферии Восточной Македония и Фракия, Греция

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти