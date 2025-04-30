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Виллы с видом на море в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

Agios Nikolaos Municipal Unit
52
Neapoli Municipal Unit
4
Vrachasi Municipal Unit
4
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3 объекта найдено
Вилла 9 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$2,79 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,15 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла на берегу моря на продажу в Агиос Николаос, Крит. Общая площадь виллы состав…
$4,94 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Параметры недвижимости в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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