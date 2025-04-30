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Виллы с террасой в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

Agios Nikolaos Municipal Unit
52
Neapoli Municipal Unit
4
Vrachasi Municipal Unit
4
Вилла Удалить
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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла на берегу моря на продажу в Агиос Николаос, Крит. Общая площадь виллы состав…
$4,94 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Параметры недвижимости в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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