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Виллы с видом на горы в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

Agios Nikolaos Municipal Unit
52
Neapoli Municipal Unit
4
Vrachasi Municipal Unit
4
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1 объект найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость- вилла 220 кв.м на Крите. Вилла имеет тради…
$1,12 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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