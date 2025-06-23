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Дома с видом на горы в Thermi Municipality, Греция

Thermi
94
Plagiari
49
Neo Rysio
38
Trilofos
38
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60 объектов найдено
Вилла 14 комнат в Neo Rysio, Греция
Вилла 14 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 14
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
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Коттедж 7 комнат в Vasilika, Греция
Коттедж 7 комнат
Vasilika, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$322,601
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Таунхаус 6 комнат в Кардия, Греция
Таунхаус 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 187 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$288,036
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Коттедж 6 комнат в Кардия, Греция
Коттедж 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$921,716
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Вилла 5 комнат в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 610 м²
Этаж 5/1
Продается 5-этажная вилла площадью 610 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из о…
$748,895
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Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$860,653
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Таунхаус 5 комнат в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 5 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$172,822
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Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,23 млн
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Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 379 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 379 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$253,472
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Вилла 8 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 440 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной спа…
$1,27 млн
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Коттедж 4 комнаты в Thermi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 376 м²
Количество этажей 3
Продается 2-этажный коттедж площадью 376 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$518,465
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Вилла 4 комнаты в Кардия, Греция
Вилла 4 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 327 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 327 кв.м в Салониках. Подвал состоит из одной кладовой.Пе…
$489,662
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Вилла 8 комнат в Thermi, Греция
Вилла 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$3,23 млн
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Коттедж 6 комнат в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 6 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$322,601
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Вилла 6 комнат в Кардия, Греция
Вилла 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$495,423
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Коттедж 8 комнат в Като Схолари, Греция
Коттедж 8 комнат
Като Схолари, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$450,800
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Вилла 7 комнат в Кардия, Греция
Вилла 7 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
$1,27 млн
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Коттедж 6 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 6 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$311,079
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Коттедж 8 комнат в Vasilika, Греция
Коттедж 8 комнат
Vasilika, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$345,644
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Коттедж 6 комнат в Кардия, Греция
Коттедж 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$674,005
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Вилла 8 комнат в Thermi Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Thermi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 4 спальных …
$2,48 млн
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Коттедж 7 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 7 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,73 млн
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Таунхаус 5 комнат в Trilofos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$362,926
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Вилла 5 комнат в Агия Параскеви, Греция
Вилла 5 комнат
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,21 млн
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Таунхаус 6 комнат в Триади, Греция
Таунхаус 6 комнат
Триади, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 209 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$460,858
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Таунхаус 4 комнаты в Като Схолари, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Като Схолари, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$161,300
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Таунхаус 6 комнат в Vasilika, Греция
Таунхаус 6 комнат
Vasilika, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$288,036
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Коттедж 3 комнаты в Кардия, Греция
Коттедж 3 комнаты
Кардия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Салониках на стадии строительства. Цокольный…
$184,343
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Вилла 7 комнат в Neo Rysio, Греция
Вилла 7 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$645,201
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Вилла 8 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$2,88 млн
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Типы недвижимости в Thermi Municipality

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Thermi Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
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