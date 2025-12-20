Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с террасой в Thermaikos Municipality, Греция

5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 4/4
Продаётся квартира площадью 95 кв.м в районе Переа, на 5-м этаже, с центральным отоплением н…
$232,242
Квартира 3 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1
Продаётся квартира площадью 74 кв.м. на 2-м этаже в районе Перая, постройки 1985 года, всего…
$272,884
Квартира 3 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1
Продаётся светлая и ухоженная квартира площадью 85 кв.м на 1-м этаже, построенная в 2002 год…
$229,678
Квартира 3 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Продается светлая и просторная квартира площадью 97 кв.м в районе Перея, Салоники, в отлично…
$394,811
Студия 1 комната в Thermaikos Municipality, Греция
Студия 1 комната
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/4
Продается квартира в строящемся жилом комплексе в районе Перея, Салоники.Завершение строител…
$148,635
