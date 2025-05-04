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Квартиры с видом на море в Thermaikos Municipality, Греция

Peraia
52
Neoi Epivates
19
Epanomi
6
Nea Michaniona
4
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9 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$238,823
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Квартира 3 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 2/2
Продается дуплекс площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 2 уро…
$373,106
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Квартира 3 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
$260,936
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Agia Triada, Греция
Квартира 4 комнаты
Agia Triada, Греция
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на море. Недвижимо…
$365,310
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Квартира 2 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 комнаты
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 70 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дупл…
$288,112
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Квартира 3 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 комнаты
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
$365,310
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Epanomi, Греция
Квартира 3 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$151,640
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Квартира 4 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
$333,998
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Типы недвижимости в Thermaikos Municipality

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Параметры недвижимости в Thermaikos Municipality, Греция

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