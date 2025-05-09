Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Kassandra Municipality
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Kassandra Municipality, Греция

Pallini Municipal Unit
516
Kassandra Municipal Unit
491
Касандрия
21
234 объекта найдено
Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Код недвижимости: 4 -820 - Мезонет на продажу в Паллини Полихроно за € 500.000. Это 75 кв. М…
$436,005
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$759,934
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 3 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 78 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$229,624
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Афитос, Греция
Коттедж 7 комнат
Афитос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$498,251
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 134 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$626,246
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Сивири, Греция
Таунхаус 5 комнат
Сивири, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$335,265
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Ханиотис, Греция
Коттедж 1 комната
Ханиотис, Греция
Число комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию великолепный коттедж площадью 116 кв.м, построенный при использов…
$502,897
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
$135,921
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Неа-Скиони, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Gorgeous villa for sale in the seaside town of N. Skioni built-in 1992.  With 280 sq m of li…
$913,237
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 4 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 82 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$103,331
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Exclusive home with pride and imagination fully furnished in a privileged and peaceful locat…
$1,06 млн
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Молес Каливес, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Молес Каливес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$704,324
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 комнаты в Молес Каливес, Греция
Коттедж 2 комнаты
Молес Каливес, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
$227,293
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$335,265
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 6 комнат в Неа-Скиони, Греция
Дом 6 комнат
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 630 м²
Количество этажей 2
Резиденция ОПИСАНИЕ Расположение – ХАНИОТИ (второй от моря) Вилла площадью 130 квадратных …
$926,020
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Stegi Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$427,935
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$281,811
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Молес Каливес, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Молес Каливес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$335,265
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Полихроно, Греция
Коттедж 3 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной части, курортного…
$525,051
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Криопиги, Греция
Коттедж 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
$2,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Молес Каливес, Греция
Коттедж 5 комнат
Молес Каливес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$391,142
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
This fine modern property is located in a stylish residential area on the hill of Posidi Hal…
$780,699
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Криопиги, Греция
Дом 8 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 645 м²
Количество этажей 2
О Жилище Местонахождение – Криопиги (на первой линии от моря, окруженный лесом) В уникал…
$1,02 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Stegi Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
In the thriving seaside town of Polihrono, we have the ideal perfect maisonette on 2 floors …
$198,598
Оставить заявку
Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Spacious open plan villa with living luxury in mind, set on beautiful gardens and with amazi…
$1,07 млн
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Пефкохори, Греция
Дом 7 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
An authentic quality of life. This can be found in these brand new  4  bedroom villas (170 m…
$693,495
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Касандрия, Греция
Таунхаус 5 комнат
Касандрия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$313,123
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 440 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
$2,96 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 6 комнат в Сивири, Греция
Таунхаус 6 комнат
Сивири, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$530,836
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Типы недвижимости в Kassandra Municipality

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Kassandra Municipality, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти