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Дома с видом на горы в Kassandra Municipality, Греция

Pallini Municipal Unit
516
Kassandra Municipal Unit
491
Касандрия
21
127 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Сивири, Греция
Таунхаус 5 комнат
Сивири, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$260,936
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Коттедж 8 комнат в Фоурка, Греция
Коттедж 8 комнат
Фоурка, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 305 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$417,497
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Таунхаус 5 комнат в Сивири, Греция
Таунхаус 5 комнат
Сивири, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$335,265
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Коттедж 1 комната в Ханиотис, Греция
Коттедж 1 комната
Ханиотис, Греция
Число комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию великолепный коттедж площадью 116 кв.м, построенный при использов…
$502,897
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Grekodom Development
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Дом 3 спальни в Неа-Скиони, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Gorgeous villa for sale in the seaside town of N. Skioni built-in 1992.  With 280 sq m of li…
$913,237
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Коттедж 4 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 4 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 82 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$103,331
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Таунхаус 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$991,556
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Коттедж 2 комнаты в Молес Каливес, Греция
Коттедж 2 комнаты
Молес Каливес, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
$227,293
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Таунхаус 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$335,265
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Коттедж 4 комнаты в Каландра, Греция
Коттедж 4 комнаты
Каландра, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 172 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$268,212
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Коттедж 3 комнаты в Касандрия, Греция
Коттедж 3 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 118 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
$574,059
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
This urban villa, built-in 1986, has a lovely ground-level garden with 6,758 sq meters, just…
$539,760
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
Great investment in Kriopigi with mountain views in a quiet location surrounded by nature. T…
$1,10 млн
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Коттедж 3 комнаты в Полихроно, Греция
Коттедж 3 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной части, курортного…
$525,051
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Дом 4 спальни в Фоурка, Греция
Дом 4 спальни
Фоурка, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается вилла в Фурке. Удивительное предложение!! Вилла продается в окружении природы, в…
$216,353
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
This fine modern property is located in a stylish residential area on the hill of Posidi Hal…
$780,699
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Деревенская вилла на заказ, всего в 150 метрах и в 2 минутах ходьбы от потрясающего песчаног…
$785,308
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Spacious open plan villa with living luxury in mind, set on beautiful gardens and with amazi…
$1,07 млн
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Коттедж 5 комнат в Каландра, Греция
Коттедж 5 комнат
Каландра, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$521,872
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Таунхаус 5 комнат в Касандрия, Греция
Таунхаус 5 комнат
Касандрия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$313,123
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Таунхаус 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$503,460
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Set within the luxurious and secure Halkidiki urbanization, this contemporary 3-bedroom vill…
$371,571
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Коттедж 6 комнат в Палиури, Греция
Коттедж 6 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 192 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. В…
$333,998
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Дом 2 спальни в Палиури, Греция
Дом 2 спальни
Палиури, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Opportunity knocks with this well-maintained RUSTIC villa home in the town of Paliouri in an…
$306,414
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Коттедж 4 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$574,059
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Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Частично построенная вилла в тихом месте в тихом городе общей площадью 185 кв. м на 3 этажах…
$315,843
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
This custom built country haven offers a peaceful rural lifestyle conveniently close to all …
$390,273
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Вилла 11 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 11 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 250 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла, окруженная участком площадью 3 акра с панорамным видом на окрестности и сре…
$619,322
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Stegi Real Estate
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Коттедж 7 комнат в Полихроно, Греция
Коттедж 7 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 245 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$1,34 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Полихроно, Греция
Коттедж 3 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной части, курортного…
$500,655
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Типы недвижимости в Kassandra Municipality

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Kassandra Municipality, Греция

с гаражом
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