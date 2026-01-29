Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Керкира
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в периферийной единице Керкира, Греция

Корфу
65
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
329
Municipality of Northern Corfu
114
Municipality of Southern Corfu
84
Показать больше
1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Дом 2 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
📍 CORFU TOWN - Центр. 🔰 Продается отремонтированная квартира 2-го этажа площадью 55 кв.м., р…
$284,676
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в периферийной единице Керкира

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Керкира, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти