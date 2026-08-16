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Коттеджи в периферийной единице Керкира, Греция

;
Корфу
13
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
57
Municipality of Northern Corfu
17
Kassopaia Municipal Unit
6
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78 объектов найдено
Коттедж в Кинопиастес, Греция
Коттедж
Кинопиастес, Греция
Площадь 350 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 350 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Из о…
$271,563
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Коттедж в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 150 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великоле…
$2,24 млн
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Коттедж 3 спальни в Беницес/Мпенитсес, Греция
Коттедж 3 спальни
Беницес/Мпенитсес, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
На продажу выставлен дом в поселке Корната в центральной части острова. Дом общей площа…
$295,177
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Коттедж 3 спальни в Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Коттедж 3 спальни
Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
Цена по запросу
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Коттедж 4 спальни в Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Коттедж 4 спальни
Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Количество спален 4
Площадь 290 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$708,425
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Коттедж 5 спален в Сфакера, Греция
Коттедж 5 спален
Сфакера, Греция
Количество спален 5
Площадь 317 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 317 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$531,319
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TekceTekce
Коттедж 4 спальни в Беницес/Мпенитсес, Греция
Коттедж 4 спальни
Беницес/Мпенитсес, Греция
Количество спален 4
Площадь 209 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 209 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$2,02 млн
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Коттедж в Беницес/Мпенитсес, Греция
Коттедж
Беницес/Мпенитсес, Греция
Площадь 150 м²
Продается: Отличная Недвижимость в Бенитсес с Великолепным Видом на Море Предлагаем вам у…
$1,10 млн
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Коттедж 2 спальни в Агиос - Пантелеймонас, Греция
Коттедж 2 спальни
Агиос - Пантелеймонас, Греция
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 58 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$259,756
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Коттедж в Астракери, Греция
Коттедж
Астракери, Греция
Площадь 175 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 175 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается велико…
$1,85 млн
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Коттедж 5 спален в Пентати, Греция
Коттедж 5 спален
Пентати, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$389,634
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Коттедж в Айос-Маттеос, Греция
Коттедж
Айос-Маттеос, Греция
Площадь 230 м²
На продажу выставлен коттедж 230 кв.м с участком площадью 1.200 кв.м в традиционной деревне …
$589,174
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Коттедж 4 спальни в Гимари, Греция
Коттедж 4 спальни
Гимари, Греция
Количество спален 4
Площадь 145 м²
Продаётся: Очаровательный дом 145 кв.м в самом сердце Старого города Корфу Уникальная …
$826,496
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Коттедж 3 спальни в Гимари, Греция
Коттедж 3 спальни
Гимари, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$1,18 млн
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Коттедж в Европоули/Еуропоулои, Греция
Коттедж
Европоули/Еуропоулои, Греция
Площадь 209 м²
В районе под названием Потамош на продажу выставлен двухэтажный дом состоящий из трех кварти…
Цена по запросу
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Northern Corfu, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Northern Corfu, Греция
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 91 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
$118,071
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Коттедж в Кинопиастес, Греция
Коттедж
Кинопиастес, Греция
Площадь 75 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мо…
$129,878
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Коттедж 9 спален в Ипсос, Греция
Коттедж 9 спален
Ипсос, Греция
Количество спален 9
Площадь 430 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на острове Корфу. Подвал состоит из 3 спальных…
$1,24 млн
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Коттедж в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 128 м²
На продажу выставлены две постройки общая площадь которых 128 кв м, который расположен на зе…
Цена по запросу
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Коттедж 7 спален в Ипсос, Греция
Коттедж 7 спален
Ипсос, Греция
Количество спален 7
Площадь 274 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 274 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из од…
$1,01 млн
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Коттедж в Кинопиастес, Греция
Коттедж
Кинопиастес, Греция
Площадь 132 м²
На продажу выставлены 2 коттеджа 91 кв.м и 41 кв.м в деревне Агиос Прокопис в центральной ча…
$354,213
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Коттедж в Кинопиастес, Греция
Коттедж
Кинопиастес, Греция
Площадь 240 м²
На продажу выставлен дом 240 кв.м в районе Гастури в 8 км от центра города Корфу. Именно эту…
$1,95 млн
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Коттедж в Магоуладес, Греция
Коттедж
Магоуладес, Греция
Площадь 300 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из одной кла…
$295,177
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Коттедж в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 90 м²
На острове Корфу в западной части греции, продаются четыре коттеджа ,три из которых по 35кв.…
$288,284
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Коттедж 8 спален в Сокраки, Греция
Коттедж 8 спален
Сокраки, Греция
Количество спален 8
Площадь 320 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 гос…
$283,370
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Коттедж 3 спальни в Авлиоте, Греция
Коттедж 3 спальни
Авлиоте, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$113,348
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Коттедж 4 спальни в Европоули/Еуропоулои, Греция
Коттедж 4 спальни
Европоули/Еуропоулои, Греция
Количество спален 4
Площадь 235 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 235 кв.м на острове Корфу. Подвал состоит из одной клад…
$649,390
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Коттедж в Гувья, Греция
Коттедж
Гувья, Греция
Площадь 450 м²
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$814,689
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Коттедж в Аргирадес, Греция
Коттедж
Аргирадес, Греция
Площадь 200 м²
На продажу выставлены апартаменты, состоящие из трёх квартир. На первом этаже расположены д…
$461,255
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Коттедж 2 спальни в Европоули/Еуропоулои, Греция
Коттедж 2 спальни
Европоули/Еуропоулои, Греция
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 69 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит…
$377,827
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Параметры недвижимости в периферийной единице Керкира, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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