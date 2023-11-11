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Коттедж
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216 объектов найдено
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Dafnata, Греция
4
2
150 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Kamara, Греция
2
1
67 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 67 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
€105,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Chalikounas, Греция
3
2
82 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Первы…
€680,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Агиа Элени, Греция
4
2
194 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 194 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€530,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Айос-Маттеос, Греция
5
1
130 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€275,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
5
2
145 м²
1
Продается дом площадью 145 кв.м, расположенный в центре старого города Корфу, рядом с площад…
€665,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Муниципалитет Корфу, Греция
4
2
200 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
€1,000,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Xanthates, Греция
6
3
270 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€385,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Xanthates, Греция
5
1
222 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 222 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€230,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Spartilas, Греция
4
2
114 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 114 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Sgourades, Греция
4
1
124 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из Второ…
€200,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Agios Pantaleimonas, Греция
4
3
243 м²
3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€476,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты
Perithia, Греция
3
152 м²
1
Дом 152 кв.м на участке 440 кв.м расположен в Лутсес
€125,000
Рекомендовать
Коттедж 9 спален с видом на море
Benitses, Греция
11
7
500 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
€960,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Dafnata, Греция
4
2
200 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с furnishings
Roda, Греция
2
2
60 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты с видом на горы
ladokala taverna, Греция
3
72 м²
2
Предлагается к продаже отдельно стоящий дом площадью 71,85 кв.м. на земельном участке 707,96…
€95,000
Рекомендовать
Коттедж 14 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Гувья, Греция
14
450 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
€640,000
Рекомендовать
Коттедж 14 комнат с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
14
343 м²
1/1
Продается 0-этажный коттедж площадью 343 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
€2,90 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Glyfada, Греция
4
1
134 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ano Korakiana, Греция
3
2
97 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 97 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
€130,000
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты с furnishings
Xanthates, Греция
3
190 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с меб…
€180,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Agios Pantaleimonas, Греция
1
1
67 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
€265,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Magoulades, Греция
1
73 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 73 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебе…
€130,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Antiperni, Греция
4
2
179 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
2
1
58 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 58 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
ladokala taverna, Греция
1
962 м²
1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 962 кв.м на острове Корфу. Из окон открыв…
€1,40 млн
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agnitsini, Греция
5
1
164 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€260,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с furnishings
Paleochori, Греция
7
200 м²
2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж со…
€75,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Stroggili, Греция
3
105 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€280,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Керкира, Греция
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