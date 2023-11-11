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Коттеджи в периферийная единица Керкира, Греция

Коттедж В архив
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216 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Dafnata, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Dafnata, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€160,000
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Kamara, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Kamara, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 67 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
€105,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Chalikounas, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Chalikounas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Первы…
€680,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Агиа Элени, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Агиа Элени, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 194 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€530,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Айос-Маттеос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Айос-Маттеос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€275,000
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается дом площадью 145 кв.м, расположенный в центре старого города Корфу, рядом с площад…
€665,000
Коттедж 3 спальни в Муниципалитет Корфу, Греция
Коттедж 3 спальни
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
€1,000,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Xanthates, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Xanthates, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€385,000
Коттедж 4 спальни в Xanthates, Греция
Коттедж 4 спальни
Xanthates, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 222 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€230,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Spartilas, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Spartilas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 114 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€250,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Sgourades, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Sgourades, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 124 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из Второ…
€200,000
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Agios Pantaleimonas, Греция
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Agios Pantaleimonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€476,000
Коттедж 3 комнаты в Perithia, Греция
Коттедж 3 комнаты
Perithia, Греция
Комнаты 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Дом 152 кв.м на участке 440 кв.м расположен в Лутсес
€125,000
Коттедж 9 спален с видом на море в Benitses, Греция
Коттедж 9 спален с видом на море
Benitses, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
€960,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Dafnata, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Dafnata, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
€250,000
Коттедж 1 спальня с furnishings в Roda, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Roda, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
€250,000
Коттедж 3 комнаты с видом на горы в ladokala taverna, Греция
Коттедж 3 комнаты с видом на горы
ladokala taverna, Греция
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже отдельно стоящий дом площадью 71,85 кв.м. на земельном участке 707,96…
€95,000
Коттедж 14 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Гувья, Греция
Коттедж 14 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Гувья, Греция
Комнаты 14
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
€640,000
Коттедж 14 комнат с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Коттедж 14 комнат с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 14
Площадь 343 м²
Этаж 1/1
Продается 0-этажный коттедж площадью 343 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
€2,90 млн
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Glyfada, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Glyfada, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€160,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ano Korakiana, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ano Korakiana, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 97 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
€130,000
Коттедж 3 комнаты с furnishings в Xanthates, Греция
Коттедж 3 комнаты с furnishings
Xanthates, Греция
Комнаты 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с меб…
€180,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Agios Pantaleimonas, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Agios Pantaleimonas, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
€265,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Magoulades, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Magoulades, Греция
Комнаты 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 73 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебе…
€130,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Antiperni, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Antiperni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€400,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 58 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
€300,000
Коттедж 1 комната с furnishings в ladokala taverna, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
ladokala taverna, Греция
Комнаты 1
Площадь 962 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 962 кв.м на острове Корфу. Из окон открыв…
€1,40 млн
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Agnitsini, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agnitsini, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€260,000
Коттедж 6 спален с furnishings в Paleochori, Греция
Коттедж 6 спален с furnishings
Paleochori, Греция
Комнаты 7
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж со…
€75,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы в Stroggili, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Stroggili, Греция
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€280,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Керкира, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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