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Дома с видом на горы в периферийной единице Керкира, Греция

Корфу
38
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
186
Municipality of Northern Corfu
59
Municipality of Southern Corfu
41
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102 объекта найдено
Таунхаус 7 комнат в Кариотико, Греция
Таунхаус 7 комнат
Кариотико, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$1,01 млн
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Вилла 7 комнат в Гувья, Греция
Вилла 7 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 305 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
$2,61 млн
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Коттедж 7 комнат в Ватос, Греция
Коттедж 7 комнат
Ватос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 3 …
$443,591
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Northern Corfu, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Northern Corfu, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 91 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
$105,348
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Ватос, Греция
Коттедж 1 комната
Ватос, Греция
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
$670,530
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м на острове Корфу. Первый этаж сос…
$146,124
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Лаконес, Греция
Коттедж 1 комната
Лаконес, Греция
Число комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж 210 кв.м на стадии строительства в деревне Лаконес на северо-за…
$257,036
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Коттедж 4 комнаты в Ливади, Греция
Коттедж 4 комнаты
Ливади, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной …
$195,571
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Коттедж 1 комната в Беницес/Мпенитсес, Греция
Коттедж 1 комната
Беницес/Мпенитсес, Греция
Число комнат 1
Площадь 365 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 365 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$574,059
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Вилла 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла площадью 300 кв.м, расположенная на склоне холма в районе Като Кор…
$1,82 млн
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Коттедж 1 комната в Темплони, Греция
Коттедж 1 комната
Темплони, Греция
Число комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
$301,738
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Коттедж 8 комнат в Гувья, Греция
Коттедж 8 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 4 спа…
$1,57 млн
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Коттедж 1 комната в Гувья, Греция
Коттедж 1 комната
Гувья, Греция
Число комнат 1
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
На острове Корфу продаётся вилла 310 кв.м. Вилла находится на возвышенности с красивым панор…
$998,668
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Коттедж 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 368 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 368 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$558,775
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Вилла 1 комната в Ниссаки, Греция
Вилла 1 комната
Ниссаки, Греция
Число комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
На берегу Ионического моря в западной части Грециипродаетсяроскошная вилла площадью 280 кв.м…
$3,34 млн
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Коттедж 9 комнат в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 9 комнат
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 302 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 302 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
Цена по запросу
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Таунхаус 7 комнат в Корната, Греция
Таунхаус 7 комнат
Корната, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 2/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 135 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на …
$80,464
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Коттедж 2 комнаты в Гианнадес, Греция
Коттедж 2 комнаты
Гианнадес, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 57 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из одной спал…
$115,635
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Коттедж 4 комнаты в Ватос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Ватос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 3 спальны…
$480,546
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Вилла 4 комнаты в Касьопи, Греция
Вилла 4 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,46 млн
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Вилла 4 комнаты в Касьопи, Греция
Вилла 4 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,46 млн
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж 3/1
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$677,306
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Вилла 9 комнат в Ано Коракиана, Греция
Вилла 9 комнат
Ано Коракиана, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$1,20 млн
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Коттедж 7 комнат в Аграфи/Аграфой, Греция
Коттедж 7 комнат
Аграфи/Аграфой, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$208,749
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Коттедж 1 комната в Кароусадес, Греция
Коттедж 1 комната
Кароусадес, Греция
Число комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
На острове Корфу в западной части греции,продаются четыре коттеджа ,три из которых по 35кв.м…
$260,936
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Коттедж 3 комнаты в Рахтадес, Греция
Коттедж 3 комнаты
Рахтадес, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$153,817
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Коттедж 6 комнат в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 6 комнат
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 …
$1,57 млн
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Коттедж 1 комната в Гувья, Греция
Коттедж 1 комната
Гувья, Греция
Число комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Перв…
$236,732
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Коттедж 1 комната в Халикоунас, Греция
Коттедж 1 комната
Халикоунас, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
$260,936
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Вилла 1 комната в Stroggili, Греция
Вилла 1 комната
Stroggili, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию комплекс из двух вилл 112 кв.м и 102 кв.м, а также отдельно стоящ…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в периферийной единице Керкира

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Керкира, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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