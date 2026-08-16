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Виллы в периферийной единице Керкира, Греция

;
Корфу
3
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
39
Municipality of Northern Corfu
8
Kassopaia Municipal Unit
7
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59 объектов найдено
Вилла в Дассия, Греция
Вилла
Дассия, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$1,12 млн
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Вилла в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$2,24 млн
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Вилла в Кентрома, Греция
Вилла
Кентрома, Греция
Площадь 150 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
$2,66 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла в Ниссаки, Греция
Вилла
Ниссаки, Греция
Площадь 250 м²
Предлаем вашему вниманию фантастическую виллу на острове Корфу в западной части Греции. Двух…
$3,31 млн
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Вилла в Ано Коракиана, Греция
Вилла
Ано Коракиана, Греция
Площадь 340 м²
Продается вилла площадью 340 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на горы. У объек…
$1,53 млн
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Вилла в Ниссаки, Греция
Вилла
Ниссаки, Греция
Площадь 280 м²
Роскошная вилла у моря с частным бассейном и видом на море – Северо-Восток Корфу Испыт…
$3,78 млн
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TekceTekce
Вилла в Кентрома, Греция
Вилла
Кентрома, Греция
Площадь 650 м²
На продажу выставлена вилла площадью 650 кв.м с панорманым видом на море в районе Агни на се…
Цена по запросу
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Вилла в Ипсос, Греция
Вилла
Ипсос, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 45 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из одной спальной…
$543,126
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Вилла в Камара, Греция
Вилла
Камара, Греция
Площадь 147 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 147 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$550,740
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Вилла в Ипсос, Греция
Вилла
Ипсос, Греция
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 65 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из одной спальной…
$543,126
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Вилла в Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Вилла
Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Площадь 250 м²
На побережье с изумительным видом, продаётся вилла 250 кв.м с собственным участком 900 кв.м.…
$2,95 млн
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Вилла в Беницес/Мпенитсес, Греция
Вилла
Беницес/Мпенитсес, Греция
Площадь 400 м²
На продажу выставлены 2 дома 120 кв.м и 280 кв.м на побережье в районе Тсаки Беницес на юго-…
$1,95 млн
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Вилла в Камара, Греция
Вилла
Камара, Греция
Количество спален 3
Площадь 290 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,65 млн
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Вилла в Касьопи, Греция
Вилла
Касьопи, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Property Code: HPS5626 - Villa FOR SALE in Corfu Kassiopi for € 3.100.000 . This 420 sq. m.…
$3,57 млн
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Вилла в Барбати/Мпармпати, Греция
Вилла
Барбати/Мпармпати, Греция
Площадь 480 м²
Продается вилла площадью 480 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид н…
$3,78 млн
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Вилла в Соулейка, Греция
Вилла
Соулейка, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Property Code: HPS5624 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.500.000 . This 200 sq. m…
$1,73 млн
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Вилла в Коккини, Греция
Вилла
Коккини, Греция
Продается: вилла площадью 78,16 кв.м., построенная в 2005 году, расположенная в тихом и хоро…
$375,424
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Катаволос, Греция
Вилла
Катаволос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Property Code: HPS5600 - Villa FOR SALE in Corfu Kassiopi for € 3.400.000 . This 314 sq. m.…
$3,91 млн
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Вилла в Гувья, Греция
Вилла
Гувья, Греция
Количество спален 5
Площадь 1 000 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одн…
$4,13 млн
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Вилла в Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Вилла
Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Количество спален 5
Площадь 360 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$2,72 млн
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Вилла в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 457 м²
Property Code: HPS5622 - Villa FOR SALE in Corfu Faiakes for € 1.100.000 . This 457 sq. m. …
$1,27 млн
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Вилла в Вирос, Греция
Вилла
Вирос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 377 м²
Property Code: HPS5627 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.900.000 . This 377 sq. m…
$2,19 млн
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Вилла в Дассия, Греция
Вилла
Дассия, Греция
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,65 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Синарадес, Греция
Вилла
Синарадес, Греция
Количество спален 3
Площадь 181 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 181 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$2,36 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Соулейка, Греция
Вилла
Соулейка, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Property Code: HPS5602 - Villa FOR SALE in Corfu Achilleio for € 1.350.000 . This 240 sq. m…
$1,55 млн
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Вилла в Астракери, Греция
Вилла
Астракери, Греция
Количество спален 2
Площадь 250 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$2,95 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Ипсос, Греция
Вилла
Ипсос, Греция
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 132 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$767,461
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Вилла в Эрмонес, Греция
Вилла
Эрмонес, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Property Code: HPS5601 - Villa FOR SALE in Corfu Pareli for € 850.000 . This 350 sq. m. fur…
$978,225
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Вилла 7 комнат в Спартилас, Греция
Вилла 7 комнат
Спартилас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Уютная вилла с панорамным видом и бассейном на Корфу Цена: €1,600,000 Расположение: Спар…
$1,89 млн
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Вилла в Дассия, Греция
Вилла
Дассия, Греция
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,65 млн
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Параметры недвижимости в периферийной единице Керкира, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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