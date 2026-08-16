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Дома в периферийной единице Керкира, Греция

;
Корфу
21
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
122
Municipality of Northern Corfu
34
Kassopaia Municipal Unit
15
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173 объекта найдено
Коттедж в Кинопиастес, Греция
Коттедж
Кинопиастес, Греция
Площадь 350 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 350 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Из о…
$271,563
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Коттедж в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Площадь 150 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великоле…
$2,24 млн
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Коттедж 3 спальни в Беницес/Мпенитсес, Греция
Коттедж 3 спальни
Беницес/Мпенитсес, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
На продажу выставлен дом в поселке Корната в центральной части острова. Дом общей площа…
$295,177
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Вилла в Дассия, Греция
Вилла
Дассия, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$1,12 млн
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Вилла в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$2,24 млн
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Вилла в Кентрома, Греция
Вилла
Кентрома, Греция
Площадь 150 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
$2,66 млн
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Таунхаус в Кинопиастес, Греция
Таунхаус
Кинопиастес, Греция
Количество спален 4
Площадь 206 м²
Продается таунхаус площадью 206 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
$194,817
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Коттедж 3 спальни в Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Коттедж 3 спальни
Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
Цена по запросу
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Вилла в Ниссаки, Греция
Вилла
Ниссаки, Греция
Площадь 250 м²
Предлаем вашему вниманию фантастическую виллу на острове Корфу в западной части Греции. Двух…
$3,31 млн
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Вилла в Ано Коракиана, Греция
Вилла
Ано Коракиана, Греция
Площадь 340 м²
Продается вилла площадью 340 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на горы. У объек…
$1,53 млн
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Коттедж 4 спальни в Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Коттедж 4 спальни
Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Количество спален 4
Площадь 290 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$708,425
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Таунхаус в Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Таунхаус
Агии Дека/Агой - Дека, Греция
Площадь 124 м²
Продаются два мезонета в районе Айос Матфеос Предлагаются к продаже два мезонета в ра…
$175,926
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Коттедж 5 спален в Сфакера, Греция
Коттедж 5 спален
Сфакера, Греция
Количество спален 5
Площадь 317 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 317 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$531,319
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Коттедж 4 спальни в Беницес/Мпенитсес, Греция
Коттедж 4 спальни
Беницес/Мпенитсес, Греция
Количество спален 4
Площадь 209 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 209 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$2,02 млн
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Таунхаус в Vatonies, Греция
Таунхаус
Vatonies, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
На продажу выставлен старый дом общей площадью 100 кв.м в живописной деревне Аллиматадес на …
$106,264
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Коттедж в Беницес/Мпенитсес, Греция
Коттедж
Беницес/Мпенитсес, Греция
Площадь 150 м²
Продается: Отличная Недвижимость в Бенитсес с Великолепным Видом на Море Предлагаем вам у…
$1,10 млн
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Вилла в Ниссаки, Греция
Вилла
Ниссаки, Греция
Площадь 280 м²
Роскошная вилла у моря с частным бассейном и видом на море – Северо-Восток Корфу Испыт…
$3,78 млн
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Коттедж 2 спальни в Агиос - Пантелеймонас, Греция
Коттедж 2 спальни
Агиос - Пантелеймонас, Греция
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 58 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$259,756
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Вилла в Кентрома, Греция
Вилла
Кентрома, Греция
Площадь 650 м²
На продажу выставлена вилла площадью 650 кв.м с панорманым видом на море в районе Агни на се…
Цена по запросу
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Коттедж в Астракери, Греция
Коттедж
Астракери, Греция
Площадь 175 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 175 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается велико…
$1,85 млн
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Коттедж 5 спален в Пентати, Греция
Коттедж 5 спален
Пентати, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$389,634
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Коттедж в Айос-Маттеос, Греция
Коттедж
Айос-Маттеос, Греция
Площадь 230 м²
На продажу выставлен коттедж 230 кв.м с участком площадью 1.200 кв.м в традиционной деревне …
$589,174
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Коттедж 4 спальни в Гимари, Греция
Коттедж 4 спальни
Гимари, Греция
Количество спален 4
Площадь 145 м²
Продаётся: Очаровательный дом 145 кв.м в самом сердце Старого города Корфу Уникальная …
$826,496
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Вилла в Ипсос, Греция
Вилла
Ипсос, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 45 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из одной спальной…
$543,126
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Вилла в Камара, Греция
Вилла
Камара, Греция
Площадь 147 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 147 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$550,740
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Вилла в Ипсос, Греция
Вилла
Ипсос, Греция
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 65 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из одной спальной…
$543,126
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Коттедж 3 спальни в Гимари, Греция
Коттедж 3 спальни
Гимари, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$1,18 млн
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Коттедж в Европоули/Еуропоулои, Греция
Коттедж
Европоули/Еуропоулои, Греция
Площадь 209 м²
В районе под названием Потамош на продажу выставлен двухэтажный дом состоящий из трех кварти…
Цена по запросу
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Таунхаус в Гувья, Греция
Таунхаус
Гувья, Греция
Количество спален 3
Площадь 185 м²
Продается таунхаус площадью 185 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
$531,319
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Northern Corfu, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Northern Corfu, Греция
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 91 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
$118,071
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Типы недвижимости в периферийной единице Керкира

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Керкира, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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