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371 объект найдено
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Dafnata, Греция
4
2
150 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Kamara, Греция
2
1
67 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 67 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
€105,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kastania, Греция
6
3
325 м²
1/1
Продается 4-этажная вилла площадью 325 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
€850,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с meblirovana polnostyu
Муниципалитет Корфу, Греция
4
114 м²
3-этажный коттедж площадью 114 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
4
133 м²
Таунхаус площадью 133 кв.м. на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной спальной комнаты,…
€265,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с vid na gory
Муниципалитет Корфу, Греция
3
145 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м. на острове Корфу. Второй этаж состоит из гост…
€188,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
4
147 м²
Вилла имеет отличный вид на море и находится в районе Данилия.Продается 2-этажная вилла площ…
€580,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
4
250 м²
2-этажная вилла площадью 250 кв.м. на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостиной с кухне…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
4
152 м²
2-этажная вилла площадью 152 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной спальни, го…
€1,40 млн
Рекомендовать
Дом с vid na more
Муниципалитет Корфу, Греция
168 м²
Продается здание площадью 168 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. К недв…
€440,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
3
67 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
€280,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
4
179 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€400,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
5
380 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спал…
€950,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
6
196 м²
2-этажная вилла площадью 196 кв.м на острове Корфу. Вилла полностью отремонтирована в 2017 г…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
4
220 м²
2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,55 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
5
240 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одн…
€1,25 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
5
180 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 180 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из: 4 спальных …
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
8
300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 с…
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
8
330 м²
В тихом, безмятежном поселке на о.Корфу продается роскошная вилла с великолепным видом на Ио…
€3,50 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Chalikounas, Греция
3
2
82 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Первы…
€680,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Агиа Элени, Греция
4
2
194 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 194 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
€530,000
Рекомендовать
Вилла 8 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Kato Agios Markos, Греция
11
6
300 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,10 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Potamos, Греция
4
1
130 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
€310,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Айос-Маттеос, Греция
5
1
130 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€275,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
5
2
145 м²
1
Продается дом площадью 145 кв.м, расположенный в центре старого города Корфу, рядом с площад…
€665,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня с furnishings
Perivoli, Греция
2
1
79 м²
2
Продается таунхаус площадью 79 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€110,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Гувья, Греция
8
5
430 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 430 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спаль…
€1,70 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Муниципалитет Корфу, Греция
4
2
200 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Ano Korakiana, Греция
5
4
300 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
€1,75 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
ladokala taverna, Греция
4
4
250 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
€650,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Керкира, Греция
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