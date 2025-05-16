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Дома с видом на море в периферийной единице Керкира, Греция

Корфу
38
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
186
Municipality of Northern Corfu
59
Municipality of Southern Corfu
41
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82 объекта найдено
Таунхаус 7 комнат в Кариотико, Греция
Таунхаус 7 комнат
Кариотико, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$1,01 млн
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Вилла 7 комнат в Гувья, Греция
Вилла 7 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 305 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
$2,61 млн
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Коттедж 1 комната в Нимфес, Греция
Коттедж 1 комната
Нимфес, Греция
Число комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
На острове Корфу, в деревушке под названием Нимфес на продажу выставлен дом 68 кв м располож…
$73,062
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Вилла 1 комната в Аликес Потамоу, Греция
Вилла 1 комната
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 470 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
$1,96 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м на острове Корфу. Первый этаж сос…
$146,124
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Коттедж 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великоле…
$1,98 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Лаконес, Греция
Коттедж 1 комната
Лаконес, Греция
Число комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж 210 кв.м на стадии строительства в деревне Лаконес на северо-за…
$257,036
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Коттедж 1 комната в Беницес/Мпенитсес, Греция
Коттедж 1 комната
Беницес/Мпенитсес, Греция
Число комнат 1
Площадь 365 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 365 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$574,059
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Вилла 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла площадью 300 кв.м, расположенная на склоне холма в районе Като Кор…
$1,82 млн
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Коттедж 3 комнаты в Халикоунас, Греция
Коттедж 3 комнаты
Халикоунас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Первы…
$759,934
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Коттедж 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 368 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 368 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$558,775
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Вилла 3 комнаты в Синарадес, Греция
Вилла 3 комнаты
Синарадес, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 137 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$887,182
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Вилла 1 комната в Ниссаки, Греция
Вилла 1 комната
Ниссаки, Греция
Число комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
На берегу Ионического моря в западной части Грециипродаетсяроскошная вилла площадью 280 кв.м…
$3,34 млн
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Коттедж 9 комнат в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 9 комнат
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 302 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 302 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Касьопи, Греция
Вилла 4 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,46 млн
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Вилла 4 комнаты в Касьопи, Греция
Вилла 4 комнаты
Касьопи, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,46 млн
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Коттедж 1 комната в Дафната, Греция
Коттедж 1 комната
Дафната, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 72 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из одной спал…
$558,775
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Этаж 3/1
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$677,306
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Вилла 9 комнат в Ано Коракиана, Греция
Вилла 9 комнат
Ано Коракиана, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$1,20 млн
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Коттедж 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м на острове Корфу. Из окон открыв…
$386,185
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Коттедж 6 комнат в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 6 комнат
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 …
$1,57 млн
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Коттедж 1 комната в Гувья, Греция
Коттедж 1 комната
Гувья, Греция
Число комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Перв…
$236,732
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Вилла 1 комната в Stroggili, Греция
Вилла 1 комната
Stroggili, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию комплекс из двух вилл 112 кв.м и 102 кв.м, а также отдельно стоящ…
Цена по запросу
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Таунхаус 1 комната в Халикоунас, Греция
Таунхаус 1 комната
Халикоунас, Греция
Число комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
$843,888
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Коттедж 1 комната в Контокали, Греция
Коттедж 1 комната
Контокали, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$667,996
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 318 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 318 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$615,092
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Таунхаус 1 комната в Гимари, Греция
Таунхаус 1 комната
Гимари, Греция
Число комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается мезонет площадью 146 кв.м с участком 534 кв.м в районе Трици.Недвижимость состоит …
$268,212
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Коттедж 1 комната в Хломатиана, Греция
Коттедж 1 комната
Хломатиана, Греция
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Район Линья Это классический двухэтажный фермерский дом. На первом этаже находится полностью…
$419,081
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Вилла 8 комнат в Гувья, Греция
Вилла 8 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 430 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$1,77 млн
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Коттедж 6 комнат в Аликес Потамоу, Греция
Коттедж 6 комнат
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 257 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из го…
$1,01 млн
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Типы недвижимости в периферийной единице Керкира

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Керкира, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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