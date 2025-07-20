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Виллы с видом на горы в периферийной единице Ханья, Греция

Municipality of Apokoronas
15
Municipality of Platanias
8
Municipality of Chania
12
Вилла Удалить
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8 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Chorafakia, Греция
Вилла 3 комнаты
Chorafakia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Проект жилого комплекса Altera Pars расположен на территории туристической области поселка Т…
$596,391
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Вилла 6 комнат в Альмирида, Греция
Вилла 6 комнат
Альмирида, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 25
Проект каменной виллы с бассейном Оставайтесь на связи с природой, окунитесь в дружелюбну…
$954,639
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Вилла 4 комнаты в Plaka, Греция
Вилла 4 комнаты
Plaka, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Каменная вилла с бассейном и видом на море Cовременная и полностью обустроенная новая вил…
$1,01 млн
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TekceTekce
Вилла 4 комнаты в Aspro, Греция
Вилла 4 комнаты
Aspro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Строящийся проект каменной виллы с бассейном Новый проект каменной виллы располагается в …
$816,746
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Вилла 4 комнаты в Малеме, Греция
Вилла 4 комнаты
Малеме, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
This project was build in 2019 and consist from two 2 identical stone villas,  on the big le…
$924,099
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Вилла 4 комнаты в Герани, Греция
Вилла 4 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
На большом участке площадью 4.351, 80 кв.м. были возведены 2 идентичные каменные виллы, одна…
$924,099
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Вилла 6 комнат в Альмирида, Греция
Вилла 6 комнат
Альмирида, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
В самом центре поселка Альмирида, всего в 300 метрах от популярного песчаного пляжа располаг…
$1,07 млн
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Вилла 5 комнат в Альмирида, Греция
Вилла 5 комнат
Альмирида, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 366 м²
Количество этажей 2
Современная вилла класса люкс - это новый изысканный проект с большим плавательным бассейном…
$3,81 млн
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Параметры недвижимости в периферийной единице Ханья, Греция

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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