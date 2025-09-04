Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Ханья
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в периферийной единице Ханья, Греция

Municipality of Apokoronas
21
Municipality of Chania
23
Municipality of Platanias
10
Ханья
4
18 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Палио Герани/Палайо Герани, Греция
Вилла 3 комнаты
Палио Герани/Палайо Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$1,40 млн
Вилла 10 комнат в Municipality of Chania, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Цена по запросу
Вилла 3 комнаты в Kournas, Греция
Вилла 3 комнаты
Kournas, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Роскошная Двухэтажная Вилла на Продажу на Крите – Курнас (Георгиуполи) Уникальная возмо…
$374,541
Вилла 10 комнат в Суда, Греция
Вилла 10 комнат
Суда, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
$3,74 млн
Вилла 8 комнат в Даратсос, Греция
Вилла 8 комнат
Даратсос, Греция
Число комнат 8
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
$2,25 млн
Вилла 8 комнат в Галатас, Греция
Вилла 8 комнат
Галатас, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
$2,11 млн
Вилла 1 комната в Стерне, Греция
Вилла 1 комната
Стерне, Греция
Число комнат 1
Площадь 337 м²
Количество этажей 1
Продается вилла в Акротири, Ханья. В волшебном и спокойном месте продается вилла площад…
$1,50 млн
Вилла 9 комнат в Галатас, Греция
Вилла 9 комнат
Галатас, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
$1,05 млн
Вилла 1 комната в Municipality of Kissamos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Kissamos, Греция
Число комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается – Вилла Elafo: Каменная дизайнерская вилла с подогреваемым инфинити-бассейном и ви…
$702,264
Вилла 4 комнаты в Plaka, Греция
Вилла 4 комнаты
Plaka, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается: Уникальная вилла с видом на море и горы, Алмирида, Ханья В самом сердце Алм…
$4,10 млн
Вилла 6 комнат в Склавопоула, Греция
Вилла 6 комнат
Склавопоула, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 гостин…
$930,651
Вилла 9 комнат в Municipality of Apokoronas, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Apokoronas, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Продается: Традиционная каменная вилла на Крите Уникальная возможность для проживания …
$1,75 млн
Вилла 7 комнат в Галатас, Греция
Вилла 7 комнат
Галатас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Этаж 3/1
Продается: Роскошная Трехэтажная Вилла в Галатасе, Ханья Уникальная возможность для по…
$2,06 млн
Вилла 1 комната в Stavros, Греция
Вилла 1 комната
Stavros, Греция
Число комнат 1
Площадь 465 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная вилла 465 кв. с высоким стандартом качества строительства, расположенная…
$7,61 млн
Вилла 3 комнаты в Равдоуха, Греция
Вилла 3 комнаты
Равдоуха, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
$1,87 млн
Вилла 6 комнат в Douliana, Греция
Вилла 6 комнат
Douliana, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Этаж -2/3
Продается: Вилла с 5 спальнями и 3 ванными комнатами с панорамным видом в деревне Гавалохори…
$877,831
Вилла 4 комнаты в Tsikoliana, Греция
Вилла 4 комнаты
Tsikoliana, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
$702,264
Вилла 4 комнаты в Каливе, Греция
Вилла 4 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из 2 кладовых. П…
$749,082
Параметры недвижимости в периферийной единице Ханья, Греция

