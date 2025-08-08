Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Греция
  3. Эгейские острова
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Гараж

Виллы с гаражом на Эгейских островах, Греция

Municipality of Mykonos
22
Municipality of Rhodes
15
Municipality of Thira
4
Thira Municipal Unit
4
2 объекта найдено
Вилла 10 комнат в Андрос, Греция
Вилла 10 комнат
Андрос, Греция
Число комнат 10
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Вилла Я - потрясающая, роскошная подземная вилла, построенная у моря, на очаровательном остр…
Цена по запросу
Вилла 4 комнаты в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Mykonos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Эта исключительная квартира расположена в идиллическом месте Аграри, Миконос, составляя част…
$577,902
Параметры недвижимости на Эгейских островах, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
