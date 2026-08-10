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Виллы в Municipality of Thira, Греция

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Thira Municipal Unit
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3 объекта найдено
Вилла 2 комнаты в Эмборион, Греция
Вилла 2 комнаты
Эмборион, Греция
Число комнат 2
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76 млн
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Вилла 7 комнат в Фиростефани, Греция
Вилла 7 комнат
Фиростефани, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Houses for sale in Santorini,  Firostefani. Luxury houses for sale in Santorini. Homes fo…
$811,387
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Вилла в Imerovigli, Греция
Вилла
Imerovigli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Наш новый проект, расположенный в Месарии, состоит из двадцати пяти отдельных вилл с частным…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Municipality of Thira, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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