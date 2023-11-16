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Виллы в Municipality of Syros and Ermoupoli, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с Spalni в Посидония, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Посидония, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Ref: 165 - Syros Posidonia seagrass ПРОДАЖА Вилла Минимальная архитектура и дизайн интерьера…
€850,000

Параметры недвижимости в Municipality of Syros and Ermoupoli, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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