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Виллы с бассейном на Эгейских островах, Греция

Municipality of Mykonos
11
Municipality of Rhodes
10
Municipality of Thira
3
Thira Municipal Unit
3
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13 объектов найдено
Вилла 1 комната в Плинтри, Греция
Вилла 1 комната
Плинтри, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 250 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается вид на море, на го…
$2,46 млн
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Grekodom Development
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Вилла 13 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 13 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 3 …
$2,61 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Agkidia, Греция
Вилла 4 комнаты
Agkidia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 111 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Вилла…
$663,263
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Монолифос, Греция
Вилла 6 комнат
Монолифос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Санторини. Цокольный этаж состоит из …
$949,917
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
OTZIAS, KEA. 210 000 € • (1/6 Ownership)Испытайте частичное владение на греческом острове с …
$237,833
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OWNERS Proptech S.A
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Вилла 1 комната в Koskinou, Греция
Вилла 1 комната
Koskinou, Греция
Число комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Предлагаем на продажу элегантную 3-х этажную виллу с четырьмя меблированными роскошными комн…
$2,79 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Плинтри, Греция
Вилла 1 комната
Плинтри, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу элегантную виллу на о. Миконос. Вилла имеет современный дизайн, идеаль…
$2,46 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Геннади, Греция
Вилла 5 комнат
Геннади, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
$1,88 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Дриос, Греция
Вилла 6 комнат
Дриос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 2 с…
$4,59 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Псарроу, Греция
Вилла
Псарроу, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Mykonos Kanalia area, indepetent villa of 95 sq.m. on a plot of 4000sq.m. traditional countr…
$666,449
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Вилла 11 комнат в Миконос, Греция
Вилла 11 комнат
Миконос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$3,65 млн
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Вилла 12 комнат в Фарос Арменистис, Греция
Вилла 12 комнат
Фарос Арменистис, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 4 спа…
$3,44 млн
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Вилла 1 комната в Миконос, Греция
Вилла 1 комната
Миконос, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 035 м²
Количество этажей 1
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
$9,72 млн
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Параметры недвижимости на Эгейских островах, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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