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Виллы в Миконос, Греция

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8 объектов найдено
Вилла 6 спален с Spalni в Klouvas, Греция
Вилла 6 спален с Spalni
Klouvas, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Код недвижимости: 1387 - ПРОДАЕТСЯ 6 Спальни, Вилла общей площадью 290 кв.м, уровни 2 Миконо…
€1,40 млн
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Klouvas, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Klouvas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу роскошный комплекс состоящий из трех вилл,на острове Миконос. Виллы …
€4,60 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Faros Armenistis, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Faros Armenistis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€3,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plintri, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plintri, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€3,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Faros Armenistis, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Faros Armenistis, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 035 м²
Количество этажей 1
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
€8,70 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Ornos, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ornos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 536 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 536 кв.м на острове Миконос на стадии строительства. Перв…
€3,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Plintri, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plintri, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу элегантную виллу на о. Миконос. Вилла имеет современный дизайн, идеаль…
€2,20 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Plintri, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plintri, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 250 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается вид на море, на го…
€2,20 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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