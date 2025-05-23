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Виллы с видом на море на Эгейских островах, Греция

Municipality of Mykonos
11
Municipality of Rhodes
10
Municipality of Thira
3
Thira Municipal Unit
3
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21 объект найдено
Вилла 1 комната в Paros Municipality, Греция
Вилла 1 комната
Paros Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Великолепное предложение на о. Тинос! На территории 7469 кв.м расположена двухуровневая вилл…
$1,34 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Плинтри, Греция
Вилла 1 комната
Плинтри, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 250 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается вид на море, на го…
$2,46 млн
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Grekodom Development
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Вилла 13 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 13 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 3 …
$2,61 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Agkidia, Греция
Вилла 4 комнаты
Agkidia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 111 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Вилла…
$663,263
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Монолифос, Греция
Вилла 6 комнат
Монолифос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Санторини. Цокольный этаж состоит из …
$949,917
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
OTZIAS, KEA. 210 000 € • (1/6 Ownership)Испытайте частичное владение на греческом острове с …
$237,833
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OWNERS Proptech S.A
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Вилла 3 комнаты в Врондадос, Греция
Вилла 3 комнаты
Врондадос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
Ощутите идеальное сочетание спокойствия и удобства в этой потрясающей вилле с 2 спальнями на…
$269,968
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 11 комнат в Самос, Греция
Вилла 11 комнат
Самос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 707 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 707 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 3 спа…
$1,77 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Фарос Арменистис, Греция
Вилла 6 комнат
Фарос Арменистис, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$3,65 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Koskinou, Греция
Вилла 1 комната
Koskinou, Греция
Число комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Предлагаем на продажу элегантную 3-х этажную виллу с четырьмя меблированными роскошными комн…
$2,79 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Плинтри, Греция
Вилла 1 комната
Плинтри, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу элегантную виллу на о. Миконос. Вилла имеет современный дизайн, идеаль…
$2,46 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Геннади, Греция
Вилла 5 комнат
Геннади, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
$1,88 млн
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Вилла 6 комнат в Дриос, Греция
Вилла 6 комнат
Дриос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 2 с…
$4,59 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Стеньес, Греция
Вилла 1 комната
Стеньес, Греция
Число комнат 1
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 198 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается вид на море, на гор…
$487,252
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Вилла в Imerovigli, Греция
Вилла
Imerovigli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Наш новый проект, расположенный в Месарии, состоит из двадцати пяти отдельных вилл с частным…
Цена по запросу
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Вилла 11 комнат в Миконос, Греция
Вилла 11 комнат
Миконос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
$3,65 млн
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Вилла 12 комнат в Фарос Арменистис, Греция
Вилла 12 комнат
Фарос Арменистис, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 4 спа…
$3,44 млн
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Вилла 1 комната в Миконос, Греция
Вилла 1 комната
Миконос, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 035 м²
Количество этажей 1
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
$9,72 млн
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Вилла 6 комнат в Миконос, Греция
Вилла 6 комнат
Миконос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 536 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 536 кв.м на острове Миконос на стадии строительства. Цоко…
$3,65 млн
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Вилла 7 комнат в Municipality of Mykonos, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Mykonos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 3 спа…
$3,65 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Греция
Число комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Вилла на продажу в восточной части Наксоса. Недвижимость состоит из 2 независимых независимы…
$1,79 млн
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Параметры недвижимости на Эгейских островах, Греция

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