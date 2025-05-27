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Виллы в Municipality of Western Lesvos, Греция

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4 объекта найдено
Вилла в Скала-Эресу, Греция
Вилла
Скала-Эресу, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$1,14 млн
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Вилла в Municipality of Western Lesvos, Греция
Вилла
Municipality of Western Lesvos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
$797,783
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Вилла в Птероунта, Греция
Вилла
Птероунта, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 142 кв.м на островах Греции. Цокольный этаж состоит из …
$199,446
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Вилла в Вриса, Греция
Вилла
Вриса, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из одной сп…
$112,829
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Параметры недвижимости в Municipality of Western Lesvos, Греция

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