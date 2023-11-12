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Виллы в Municipality of Rhodes, Греция

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8 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Исключительная семейная вилла, расположенная в большом частном и ландшафтном саду с потрясаю…
€1,75 млн
Вилла 1 комната с furnishings в Критика, Греция
Вилла 1 комната с furnishings
Критика, Греция
Комнаты 1
Площадь 558 м²
Количество этажей 1
Продается вилла 558 кв.м в пригороде городка Ялисос. Вилла состоит из 2 этажей и подвала. По…
€1,000,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Пастида, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пастида, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
€400,000
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Ялиссос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Ялиссос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостино…
€1,000,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Афанду, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Афанду, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,40 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Геннади, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Геннади, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,80 млн
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,40 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Koskinou, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Koskinou, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Предлагаем на продажу элегантную 3-х этажную виллу с четырьмя меблированными роскошными комн…
€2,50 млн

Параметры недвижимости в Municipality of Rhodes, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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