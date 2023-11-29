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Доходные дома в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

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Доходный дом В архив
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7 объектов найдено
Доходный дом в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 4 750 м²
Германия Северный Рейн-Вестфалия Пансионат для пожилых Пансионат с…
€11,50 млн
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Доходный дом с кредитом / ипотекой в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Доходный дом с кредитом / ипотекой
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 2 835 м²
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия г.Хиддезен (Детмольд) Новый доход…
€4,00 млн
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Доходный дом с кредитом / ипотекой в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Доходный дом с кредитом / ипотекой
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 4 874 м²
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия г.Дортмунд Доходный дом с суперма…
€8,76 млн
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Доходный дом в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 800 м²
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия адм. округ Мюнстер, район Реклингхаузен …
€700,000
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Доходный дом с кредитом / ипотекой в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Доходный дом с кредитом / ипотекой
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 2 221 м²
Германия Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия г.Билефельд   Дох…
€4,20 млн
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Доходный дом с лифтом, с двором в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Доходный дом с лифтом, с двором
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 699 м²
Германия Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия г.Эссен Студенческое…
€2,80 млн
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Доходный дом с лифтом в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Доходный дом с лифтом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 2 957 м²
Германия Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия Доходный дом (4,5% годов…
€7,20 млн
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