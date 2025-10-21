Показать объекты на карте Показать объекты списком
Доходные дома в Эссене, Германия

6 объектов найдено
Доходный дом 2 082 м² в Эссен, Германия
Доходный дом 2 082 м²
Эссен, Германия
Площадь 2 082 м²
Количество этажей 2
2-этажное жилое и коммерческое здание в массивной конструкции с плоской крышей, частично с ц…
$2,68 млн
Доходный дом 534 м² в Эссен, Германия
Доходный дом 534 м²
Эссен, Германия
Площадь 534 м²
Количество этажей 4
Полное описание: Дом расположен на тихой улочке в Эссен-Фронхаузене, рядом с улицей Фронх…
$1,07 млн
Доходный дом 387 м² в Эссен, Германия
Доходный дом 387 м²
Эссен, Германия
Площадь 387 м²
Количество этажей 6
Пакет из 8 квартир в Эссене в районе Altendorf всего в доме 11 квартир дом 1965 года п…
$666,804
Доходный дом в Эссен, Германия
Доходный дом
Эссен, Германия
Количество этажей 4
Объект ухожен в последние годы происходили ремонты: была обновлена крыша, фасады обновлен…
$1,16 млн
Доходный дом 257 м² в Эссен, Германия
Доходный дом 257 м²
Эссен, Германия
Площадь 257 м²
Количество этажей 4
Продается доходный дом в 45355 Essen-Borbeck Дом 1962 года постройки. площадь дома 257…
$488,903
Доходный дом 385 м² в Эссен, Германия
Доходный дом 385 м²
Эссен, Германия
Площадь 385 м²
Количество этажей 3
Полное описание: Характеристики: (земельный участок) - сад площадью около 587 м², общая …
$383,459
