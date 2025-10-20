Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Вупперталь
  4. Коммерческая
  5. Доходный дом

Доходные дома в Вуппертале, Германия

коммерческая недвижимость
3
Доходный дом Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Доходный дом 656 м² в Вупперталь, Германия
Доходный дом 656 м²
Вупперталь, Германия
Площадь 656 м²
Количество этажей 4
Доходный дом в Вуппертале 1961 года постройки в хорошем состоянии, имеет железобетонное пере…
$925,540
Оставить заявку
Доходный дом 446 м² в Вупперталь, Германия
Доходный дом 446 м²
Вупперталь, Германия
Площадь 446 м²
Количество этажей 4
Продается доходный дом в 42117 Wuppertal 1973 года постройки / 2020 санирован с железобетонн…
$969,942
Оставить заявку
Доходный дом 371 м² в Вупперталь, Германия
Доходный дом 371 м²
Вупперталь, Германия
Площадь 371 м²
Количество этажей 3
Полное описание: Доходный дом с отличным расположением в районе. рядом станция Schwebe…
$488,039
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти