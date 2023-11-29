Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Коммерческая
  4. Северный Рейн-Вестфалия
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

коммерческая недвижимость
43
отели
3
доходные дома
7
магазины
11
Инвестиционная В архив
Очистить
1 объект найдено
Инвестиционная 200 комнат в Билефельд, Германия
Инвестиционная 200 комнат
Билефельд, Германия
Комнаты 200
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 5
Современная реабилитационная клиника с длительным договором аренды. Кол-во комнат: около …
€8,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Realting.com
Перейти