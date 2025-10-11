Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Дуйсбург
  4. Коммерческая
  5. Доходный дом

Доходные дома в Дуйсбурге, Германия

коммерческая недвижимость
8
Доходный дом Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Доходный дом 303 м² в Дуйсбург, Германия
Доходный дом 303 м²
Дуйсбург, Германия
Площадь 303 м²
Количество этажей 4
дом 1935 года постройки  участок земли 200 м2 площадь объекта 303 м2 4 квартиры (…
$302,119
Оставить заявку
Доходный дом 520 м² в Дуйсбург, Германия
Доходный дом 520 м²
Дуйсбург, Германия
Площадь 520 м²
Количество этажей 4
Доходный дом в Duisburg   год постройки 1930 4 этажа - ком помещение на 1 этаже 130 м…
$720,438
Оставить заявку
Доходный дом 250 м² в Дуйсбург, Германия
Доходный дом 250 м²
Дуйсбург, Германия
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается доходный дом в Дуйсбурге. Дом построен в 1915 году В доме 3 этажа, 5 квартир…
$430,090
Оставить заявку
Доходный дом 491 м² в Дуйсбург, Германия
Доходный дом 491 м²
Дуйсбург, Германия
Площадь 491 м²
Количество этажей 4
Продается доходный дом в 47166 Duisburg В доме  1 коммерческое помещение - 35 м2 5 кварт…
$524,921
Оставить заявку
Доходный дом 496 м² в Дуйсбург, Германия
Доходный дом 496 м²
Дуйсбург, Германия
Площадь 496 м²
Количество этажей 4
Продается доходный дом в Duisburg 47169 Площадь дома 496 м2 5 квартир сданы в аренду …
$468,623
Оставить заявку
Доходный дом 562 м² в Дуйсбург, Германия
Доходный дом 562 м²
Дуйсбург, Германия
Площадь 562 м²
Количество этажей 4
Продается доходный дом в 47169 Duisburg. Площадь дома 562 м2 в доме 7 квартир  10 м…
$521,660
Оставить заявку
Доходный дом 480 м² в Дуйсбург, Германия
Доходный дом 480 м²
Дуйсбург, Германия
Площадь 480 м²
Количество этажей 4
Продается доходный дом в 47169 Duisburg  В доме 8 квартир, сейчас не cдана временно тольк…
$539,462
Оставить заявку
Доходный дом 696 м² в Дуйсбург, Германия
Доходный дом 696 м²
Дуйсбург, Германия
Площадь 696 м²
Количество этажей 5
47169 Duisburg Дом 1935 года постройки / 2019 модернизирован. В 2019 году были проведе…
$743,739
Оставить заявку
Realting.com
Перейти