Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Гельзенкирхен
  4. Коммерческая
  5. Доходный дом

Доходные дома в Гельзенкирхене, Германия

коммерческая недвижимость
5
Доходный дом Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Доходный дом 463 м² в Гельзенкирхен, Германия
Доходный дом 463 м²
Гельзенкирхен, Германия
Площадь 463 м²
Количество этажей 4
Доходный дом в самом центре города Gelsenkirchen, в 3-х минутах от от центральной пешеходной…
$730,181
Оставить заявку
Доходный дом 321 м² в Гельзенкирхен, Германия
Доходный дом 321 м²
Гельзенкирхен, Германия
Площадь 321 м²
Количество этажей 4
Продается доходный дом в 45892 Gelsenkirchen. Дом был построен в 1970 году как дом на 6 сем…
$381,092
Оставить заявку
Доходный дом 870 м² в Гельзенкирхен, Германия
Доходный дом 870 м²
Гельзенкирхен, Германия
Площадь 870 м²
Количество этажей 5
Продается доходный дом в 45881 Gelsenkirchen  в хорошем состоянии дом 1967 года 12 …
$902,038
Оставить заявку
Доходный дом 465 м² в Гельзенкирхен, Германия
Доходный дом 465 м²
Гельзенкирхен, Германия
Площадь 465 м²
Количество этажей 4
Полное описание: Объект ухожен в последние годы происходили ремонты:  фасады обновлены, …
$627,479
Оставить заявку
Доходный дом 391 м² в Гельзенкирхен, Германия
Доходный дом 391 м²
Гельзенкирхен, Германия
Площадь 391 м²
Количество этажей 3
Продается доходный дом в 47166 Duisburg. Хорошая локация в районе. в доме 7 квартир …
$632,097
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти