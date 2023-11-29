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Отели в Северный Рейн-Вестфалия, Германия

коммерческая недвижимость
43
доходные дома
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магазины
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3 объекта найдено
Отель 425 комнат в Меттман, Германия
Отель 425 комнат
Меттман, Германия
Комнаты 425
Отель с длительным договором аренды в Дюссельдорфе. Кол-во номеров: 425 Кол-во парково…
€100,00 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Отель с лифтом в Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Отель с лифтом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Площадь 3 879 м²
Германия Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия Отель 4**** в заповедник…
€3,80 млн
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Отель 455 комнат в Дюссельдорф, Германия
Отель 455 комнат
Дюссельдорф, Германия
Комнаты 455
Площадь 15 879 м²
€110,00 млн
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