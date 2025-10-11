Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Северный Рейн — Вестфалия
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Северном Рейне — Вестфалии, Германия

1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Мербуш, Германия
Пентхаус 4 комнаты
Мербуш, Германия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 3
дата постройки 2026 год Всего в доме 6 квартир WE06 площадь квартиры 136,56 м2 4 ко…
$1,11 млн
Параметры недвижимости в Северном Рейне — Вестфалии, Германия

