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Доходные дома в Берлине, Германия

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3 объекта найдено
Доходный дом 987 м² в Берлин, Германия
Доходный дом 987 м²
Берлин, Германия
Число комнат 28
Площадь 987 м²
Количество этажей 3
Доходный дом в Берлине, полностью сданный в аренду. Состоит из 12 квартир (от 1 - до 3х комн…
$4,49 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Доходный дом 987 м² в Берлин, Германия
Доходный дом 987 м²
Берлин, Германия
Количество спален 28
Площадь 987 м²
Количество этажей 3
Доходный дом в Берлине, полностью сданный в аренду. Состоит из 12 квартир (от 1 - до 3х комн…
$4,53 млн
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Доходный дом в Берлин, Германия
Доходный дом
Берлин, Германия
Доходный дом с разрешением на строительство! Существующее здание с 15 квартирами (от 56 д…
$4,50 млн
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