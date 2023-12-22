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Доходные дома в Гессен, Германия

Франкфурт-на-Майне
7
Доходный дом В архив
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8 объектов найдено
Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 7
Продаетсяжилое и коммерческое здание в центральномрайоне Франкфурта. Полностью сданный в …
€12,00 млн
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Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в отличном состоянии. Дом расположен в райо…
€3,20 млн
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Доходный дом 21 комната с парковкой, с балконом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 21 комната с парковкой, с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 21
Площадь 630 м²
Количество этажей 3
Новый дом на 7 квартир с подземными парковками для каждой квартиры в зеленом спокойном район…
€5,10 млн
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Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Многоквартирный дом (новостройка - 7 квартир) в популярном центральном районе Франкфурта на …
€7,50 млн
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Доходный дом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Доходный трехэтажный многоквартирный дом c благоустроеннымсадом. В доме: 5квартирразной …
€2,50 млн
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Доходный дом 24 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 24 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 24
Площадь 750 м²
Количество этажей 4
Ухоженный многоквартирный располагает 7 квартирами. Возможно расстройка здания и увеличе…
€4,31 млн
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Доходный дом с балконом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 360 м²
Описание: многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в новом состоянии. Все квартиры с…
€2,23 млн
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Доходный дом с кредитом / ипотекой, с крытой парковкой в Гессен, Германия
Доходный дом с кредитом / ипотекой, с крытой парковкой
Гессен, Германия
Площадь 2 006 м²
Германия Федеральная земля Гессен г.Дитценбах   Доходный дом в 16 км…
€3,10 млн
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