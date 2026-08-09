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Доходные дома в Гессене, Германия

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Франкфурт-на-Майне
14
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16 объектов найдено
Доходный дом 360 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 360 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 360 м²
Описание: многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в новом состоянии. Все квартиры с…
$2,57 млн
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Доходный дом 800 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 800 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Многоквартирный дом (новостройка - 7 квартир) в популярном центральном районе Франкфурта на …
$8,64 млн
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Доходный дом 630 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 630 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 21
Площадь 630 м²
Количество этажей 3
Новый дом на 7 квартир с подземными парковками для каждой квартиры в зеленом спокойном район…
$5,88 млн
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Доходный дом 600 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 600 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в отличном состоянии. Дом расположен в райо…
$3,69 млн
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Доходный дом 380 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 380 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Доходный трехэтажный многоквартирный дом c благоустроеннымсадом. В доме: 5квартирразной …
$2,88 млн
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Доходный дом 750 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 750 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 24
Площадь 750 м²
Количество этажей 4
Ухоженный многоквартирный располагает 7 квартирами. Возможно расстройка здания и увеличе…
$4,97 млн
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Доходный дом с коммерческими помещениями в центре Франкфурта в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом с коммерческими помещениями в центре Франкфурта
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 7
Продаетсяжилое и коммерческое здание в центральномрайоне Франкфурта. Полностью сданный в …
$13,83 млн
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Доходный дом 360 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 360 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 360 м²
Описание: многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в новом состоянии. Все квартиры с…
$2,59 млн
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Доходный дом 1 600 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 1 600 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 7
Продаетсяжилое и коммерческое здание в центральномрайоне Франкфурта. Полностью сданный в …
$13,94 млн
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Доходный дом 882 м² в Вольфхаген, Германия
Доходный дом 882 м²
Вольфхаген, Германия
Площадь 882 м²
Количество этажей 3
Продается доходный дом в 34466 Wolfhagen (30 минут от Касселя). Площадь земельного участка …
$544,911
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Доходный дом 630 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 630 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 21
Площадь 630 м²
Количество этажей 3
Новый дом на 7 квартир с подземными парковками для каждой квартиры в зеленом спокойном район…
$5,93 млн
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Доходный дом 800 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 800 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Многоквартирный дом (новостройка - 7 квартир) в популярном центральном районе Франкфурта на …
$8,71 млн
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Доходный дом 750 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 750 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 24
Площадь 750 м²
Количество этажей 4
Ухоженный многоквартирный располагает 7 квартирами. Возможно расстройка здания и увеличе…
$5,01 млн
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Доходный дом 380 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 380 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Доходный трехэтажный многоквартирный дом c благоустроеннымсадом. В доме: 5квартирразной …
$2,90 млн
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Доходный дом 365 м² в Hohenkirchen, Германия
Доходный дом 365 м²
Hohenkirchen, Германия
Площадь 365 м²
Количество этажей 3
Продается доходный дом в 34314 Espenau Адрес объекта - Kasseler Str., 34314 Espenau (15 м…
$595,583
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Доходный дом 600 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Доходный дом 600 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Многоквартирный дом с 6-ю квартирами с балконами в отличном состоянии. Дом расположен в райо…
$3,72 млн
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