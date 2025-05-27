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Доходные дома в Мюнхене, Германия

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4 объекта найдено
Доходный дом 450 м² в Мюнхен, Германия
Доходный дом 450 м²
Мюнхен, Германия
Количество спален 15
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Многоквартирный дом в Мюнхене на 6 квартир в зеленом районе Мюнхен - Трудеринг. Современ…
$6,61 млн
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Доходный дом 1 690 м² в Мюнхен, Германия
Доходный дом 1 690 м²
Мюнхен, Германия
Площадь 1 690 м²
Количество этажей 5
Многоквартирный дом с 27 квартирами, с коммерческим помещением на первом этаже. Имеется вн…
$13,79 млн
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Доходный дом 1 690 м² в Мюнхен, Германия
Доходный дом 1 690 м²
Мюнхен, Германия
Площадь 1 690 м²
Количество этажей 5
Многоквартирный дом с 27 квартирами, с коммерческим помещением на первом этаже. Имеется вн…
$13,06 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Доходный дом 450 м² в Мюнхен, Германия
Доходный дом 450 м²
Мюнхен, Германия
Число комнат 15
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Многоквартирный дом в Мюнхене на 6 квартир в зеленом районе Мюнхен - Трудеринг. Современ…
$6,26 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Realting.com
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Realting.com
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