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Доходные дома в Бавария, Германия

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Доходный дом В архив
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2 объекта найдено
Доходный дом с парковкой, с балконом в Dornach, Германия
Доходный дом с парковкой, с балконом
Dornach, Германия
Площадь 1 690 м²
Количество этажей 5
Многоквартирный дом с 27 квартирами, с коммерческим помещением на первом этаже. Имеется вн…
€12,10 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Доходный дом 15 комнат в Dornach, Германия
Доходный дом 15 комнат
Dornach, Германия
Число комнат 15
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Многоквартирный дом в Мюнхене на 6 квартир в зеленом районе Мюнхен - Трудеринг. Современ…
€5,80 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Realting.com
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