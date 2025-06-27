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Виллы с видом на горы в Грузии

Тбилиси
320
Батуми
8
Аджарская Автономная Республика
60
Чакви
4
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34 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
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Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
$267,000
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
TOP TOP
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
$242,000
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Наш новый проект  объединяет 10 отдельных вилл в 2 и 3 этажа с собственным двором и парковоч…
$140,000
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TekceTekce
Вилла в Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
Площадь 174 м²
Погрузитесь в мир пятизвёздочного комфорта и абсолютной приватности с уникальными виллами на…
$650,884
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Уникальный комплекс таунхаусов премиум и люкс класса, расположенный в живописном уголке Сали…
$364,485
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс, предлагающий комфортабельное жилье в нескольких минутах от моря. Пр…
$155,700
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Вилла 4 комнаты в Капрешуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Капрешуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
$210,000
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
$434,000
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Представляем Вам роскошные виллы на побережье Черного моря! Станьте собствеником высокодохо…
$300,000
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Вилла 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 267 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
$373,800
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Вилла 5 комнат в Батуми, Грузия
Вилла 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Количество этажей 3
Шикарная вилла в комплексе ЖК "Batumi Villas". Основные характеристики: Площадь: 18…
$183,000
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Вилла 3 комнаты в Чакви, Грузия
Вилла 3 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Вилла 4 комнаты в Капрешуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Капрешуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Esteco - строительство домов в Грузии!  Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджно…
$210,000
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в уникальный райский уголок у Черного моря! Представьте себе жизнь, наполне…
$99,000
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Вилла 5 комнат в Батуми, Грузия
Вилла 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в престижном районе Батуми — Гонио-Квариати. Городок European Village уже пр…
$412,000
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Вилла 7 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 7 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
$370,160
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 269 м²
Этаж 2/2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Роскошный дом-таунхаус в городе Батуми с ремонтом "под ключ" всего в 300 метрах от Батумског…
$155,730
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Вилла 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 306 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
$428,820
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Вилла 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 3
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
$366,604
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Инвестируйте выгодно: Ваша свобода — наша реальность: 0% налог и безвизовый комфорт! Совреме…
$267,490
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Роскошный дом-таунхаус всего в 300 метрах от Батумского бульвара и пляжа по привлекательной …
$155,730
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 261 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
$365,400
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
$294,644
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Вилла 5 комнат в Батуми, Грузия
Вилла 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 189 м.кв. На пер…
$437,296
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
$238,574
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Вилла 3 комнаты в Чакви, Грузия
Вилла 3 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Количество этажей 3
Загородный поселок таунхаусов , сочетающий комфорт, уют и безопасность. Наш комплекс  распол…
$170,000
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Параметры недвижимости в Грузии

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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