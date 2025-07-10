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Виллы в Тбилиси, Грузия

Вилла Удалить
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321 объект найдено
Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
أ ل يلا عا لية ي مجمع اص ي ي كي يمو بونيتشالا تبليسي جورجيا, أنت تستحق ه ا المنق ه ا ال…
$185,000
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Вилла 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 267 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
$373,800
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Вилла 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Описание: 920 кв.м. земля для продажи, несельскохозяйственная, маленький старый, исторически…
$1,81 млн
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TekceTekce
Вилла 7 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 7 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Описание: 3-этажный частный дом для продажи и аренды в Ведзи, прилегающий к улице Ардацяни. …
$400,000
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Вилла 7 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 7 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 281 м²
Описание: 2-этажный частный дом для продажи в Дигоми 1, недалеко от площадки (фотография на …
$280,000
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Вилла 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Описание: 2-этажный частный дом для продажи в Коджоре, на Удзо Дачас, спрятанный в лесу, с п…
$285,000
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Вилла 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Вилла 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Описание: 3-этажное отдельное независимое здание типа в 3-этажном типе продается в Чугурети,…
$180,000
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Вилла 9 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 9 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 336 м²
Описание: 2-х этажный загородный дом на продажу в Сагурамо, район Илия. Общая площадь дома: …
$370,000
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Вилла 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
Описание: 1 - Этажный частный дом на продажу в Диди Дигоми, недалеко от клиники Имеди. Дом н…
$256,000
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Вилла 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
$372,400
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Вилла 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Вилла 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Описание: Два идентичных 2 -этажных коттеджа на продажу в Бакуриани, недалеко от Кохта Митар…
$260,000
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Описание: 2 - дом для продажи в Дигоми 1, за Тойота Центр. Недавно построенный современный д…
$540,000
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Вилла 7 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 7 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
$370,160
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Вилла в Тбилиси, Грузия
Вилла
Тбилиси, Грузия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Описание: 2-этажный частный дом для продажи в Сабуртало, недалеко от озера Лиси. Общая площа…
$235,000
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Вилла 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 1/1
Описание: 1-этажный частный дом для продажи на Лис, в населенном месте. Недавно построенный …
$165,000
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Вилла 7 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 7 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
С исключительными правами !!! Он выставлен на продажу или частично обменен на квартиру ( в г…
$280,000
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
2-storey private house for rent in Saburtalo, on Nutsubidze III plateau. Newly built, 5 room…
$2,500
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Вилла 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
1-этажный частный дом продается в Авлабари, на Пост-стрит. Общая площадь: 121 м2. Старый пос…
$120,000
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 261 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
$365,400
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Вилла 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 2/2
Описание: 2-этажный частный дом в аренду в Digomi 8. Недавно построенный современный дизайн.…
$3,000
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Вилла 10 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 10 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 000 м²
Описание: 3-х этажный частный дом на продажу в Диди Дигоми, 7 Дигоми. Общая площадь: 1000 мВ…
$660,000
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Вилла 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Этаж 2/2
Описание: 2-этажный частный дом на продажу на Лиси, в населенном пункте. Новый, современный …
$199,500
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Вилла 9 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 9 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 425 м²
Этаж 4/4
Описание: 4-этажный частный дом для немедленной продажи в Кртсани, недалеко от улицы Горгасл…
$480,000
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Вилла 7 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 7 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
С эксклюзивными правами !!! Доступно для продажи !!! Построенный в 2021 году, двухэтажная ви…
$1,10 млн
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Вилла 15 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 15 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 15
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Описание: 3-этажный частный дом для продажи и аренды в Бугеби, недалеко от парка Ваки, общая…
$2,500
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Вилла 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Этаж 3/3
Описание: 3-этажный частный дом в Tsavkis для немедленной продажи. Общая площадь: 370 м2. Не…
$400,000
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Описание: Двухэтажный, недавно построенный (завершенный 3 лет) дом на продажу в Тхинвали, на…
$158,000
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Вилла 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Описание: 2-этажный частный дом продается в Диди Дигоми, в конце III микро. Общая площадь до…
$165,000
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Вилла 8 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 8 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Продается 2-х этажный загородный дом в Карели, в деревне Кехиджвари. Старый, столичный солид…
$30,000
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Вилла 9 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 9 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Этаж 3/3
3-этажное независимое здание для аренды на Mtatsminda, недалеко от улицы Кот Мескхи. Старое …
$5,400
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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